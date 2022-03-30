Son dakika gündem: Metin Gürcan davasında 'kapalılık' kararı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Metin Gürcan davasında 'kapalılık' kararı

30.03.2022 12:28
Son dakika gündem: Metin Gürcan davasında 'kapalılık' kararı

Gelen son dakika haberine göre ANKARA'da, 'siyasal ve askeri casusluk' soruşturması kapsamında, DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın müebbet ve 35 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada kapalılık (gizli duruşma) kararı alındı.

ANKARA'da, 'siyasal ve askeri casusluk' soruşturması kapsamında, DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın müebbet ve 35 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada kapalılık (gizli duruşma) kararı alındı.

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya casusluk amacıyla temin etme' suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında, 26 Kasım 2021'de İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Ankara'ya getirilen Gürcan, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soruşturmada Gürcan hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı. Bugün başlayan duruşmada mahkeme heyeti, yargılama konusunun devletin gizli kalması gereken bilgilerini içerdiği gerekçesiyle CMK'nın ilgili maddesi gereğince duruşmaları kapalı görme kararı verdi. Kararın ardından Gürcan'ın avukatları dışındaki herkes salondan çıkarıldı.


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Ukrainian children who fled the war are learning Turkish Ukrainian children who fled the war are learning Turkish Son dakika haberi! Metin Gürcan hakkındaki 'casusluk' davası kapalı görülecek Son dakika haberi! Metin Gürcan hakkındaki 'casusluk' davası kapalı görülecek

Askeri Casusluk Soruşturması, Deva Partisi, Metin Gürcan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Metin Gürcan davasında 'kapalılık' kararı - Son Dakika


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