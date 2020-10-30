Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Okulların tümüyle açılması) Bahsi geçen tarihler ya da açıklamalar bizim tarafımızdan yapılmadığı sürece bunun...

Bir son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Okulların tümüyle açılması) Bahsi geçen tarihler ya da açıklamalar bizim tarafımızdan yapılmadığı sürece bunun dikkate alınmaması gerektiğini rica ederim."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Okulların tümüyle açılması) Bahsi geçen tarihler ya da açıklamalar bizim tarafımızdan yapılmadığı sürece bunun dikkate alınmaması gerektiğini rica ederim."

Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: '(Okulların tümüyle açılması) Bahsi geçen tarihler ya da açıklamalar bizim tarafımızdan yapılmadığı sürece bunun... - Son Dakika

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