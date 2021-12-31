'NOEL BABA' KIYAFETİ GİYİP ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITTI - Son Dakika

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde Şaban Bingöl, 'Noel Baba' kıyafeti giyip köy köy gezerek çocuklara oyuncak dağıttı.

Silvan ilçesinde oturan Şaban Bingöl, hayırseverlerden topladığı oyuncakları 'Noel Baba' kıyafeti giyerek, gittiği köylerde çocuklara hediye etti. Yeni yıl sürprizi yapan Bingöl ayrıca doğum günü olan çocuklara pasta ikram etti. 4 yıldır köy köy dolaştığını belirten Şaban Bingöl, "Köy çocuklarına oyuncak, mont, bot, pasta ve pizza dağıtıyorum. Bu sene de 2022'ye geçiş yaptığımız yılın son günü 'Noel Baba' kılığına girip, çocuklarımızı mutlu etmek istedim. Çocuk gülerse, dünya güler" dedi.

Çocuklar da 'Noel Baba'yı gördükleri için mutlu olduklarını belirterek, hediyelere teşekkür etti.