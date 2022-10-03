Müzisyen Onur Şener cinayeti nedeniyle gözaltında olan şüpheliler birbirlerini suçladı - Son Dakika
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Müzisyen Onur Şener cinayeti nedeniyle gözaltında olan şüpheliler birbirlerini suçladı

03.10.2022 13:38

Gittikleri eğlence mekanında istek şarkılarını çalmadığı gerekçesiyle 45 yaşındaki müzisyen Onur Şener'i darbederek ölümüne neden olan 2'si müfettiş, 1'i mühendis 3 kişinin ilk ifadelerinde Şener'i kimin öldürdüğünü bilmediklerini söyleyerek suçu birbirlerinin üzerine attığı ortaya çıktı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, eğlence mekanında sahne alan Onur Şener'in (45), karaoke yapmadan şarkı söylemesini isteyen grubun talebini yerini getirmediği için öldürüldüğü ortaya çıktı. Şener'in boğazının cam bardakla kesilerek öldürülmesiyle gözaltına alınan 2'si müfettiş, 1'i mühendis 3 kişi ile yanlarında bulunan 2 kadın, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bakanlıkta iş müfettişi İlker K. (35); meslektaşı Ali G. (36), savunma sanayi alanında elektrik mühendisi Semih S. (36), kadın arkadaşları J.E. (36) ve G.G. (36) ile eğlenirken, sahne alan Onur Şener'den şarkıyı karaoke yapmadan söylemesini istedi. Onur Şener'in İlker K.'ye "İşime karışma" demesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışma, büyüyerek dışarı taşındı. Kavgaya dönüşen olayda Onur Şener, polis raporuna göre, boyun kısmından cam bardak kesisi ile yaralandı. Şener, çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. 1 çocuk babası Şener, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şarkıcı Onur Şener cinayetinde adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, suçu birbirinin üzerine attı

SUÇU BİRBİRİNİN ÜZERİNE ATTILAR

Polis, cinayetle ilgili soruşturma başlattı. İlker K., Ali G., Semih S. ile mekanda birlikte eğlendikleri J.E. ve G.G., gözaltına alındı. Ali G. ve Semih S., ilk ifadelerinde, Onur Şener'i İlker K.'nin öldürdüğünü, kendilerinin ise ayırmaya çalıştığını ileri sürdü. İlker K. ise Şener'i kendisinin öldürmediğini ve kimin yaptığını bilmediğini iddia etti. Polis 'cafe pap' olarak hizmet veren mekanda ve çevresinde araştırma yaptı. İş yerinin güvenlik kameralarının kırık olması ise dikkat çekti. 5 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi.

Şarkıcı Onur Şener cinayetinde adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, suçu birbirinin üzerine attı

"BOĞAZINI KESİYORLAR VE VEFAT EDİYOR"

Onur Şener'in 10 yıllık arkadaşı Önder Çimenoğlu, normalde mekanın saat 01.00'de kapandığını belirterek, "Onur, bu saatten sonra çocukluk arkadaşlarıyla doğum günü kutluyormuş içeride. 3-4 müşteri de dışarıdan katılıyor, mekan sahibi de ses etmiyor fakat bir şarkı isteğinde bulunuyorlar. O ara, 'Ben bilmiyorum ya da çalamıyorum' gibi bir ifade kullanıyor, onlar da sinirleniyor. Çalışan arkadaşlar dışarı çıkarıyorlar, tartışıyorlar. Zaten sokakta da kimse yok. Onur kardeşimin boğazını kesiyorlar ve vefat ediyor. 10 senedir tanıyorum, çok iyi bir arkadaşımızdır" dedi.

Şarkıcı Onur Şener cinayetinde adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, suçu birbirinin üzerine attı

BUGÜN DEFNEDİLECEK

Öte yandan sanat dünyasından birçok ünlü isim de Onur Şener'in ailesiyle birlikte çekilen fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak, tepki gösterdi. Şener'in ailesine taziyede bulunan sanatçılar, şüphelilerin cezalandırılmasını istedi. Onur Şener, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da toprağa verilecek.

Şarkıcı Onur Şener cinayetinde adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, suçu birbirinin üzerine attı
Şarkıcı Onur Şener cinayetinde adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, suçu birbirinin üzerine attı
YORUMLAR (1)
  • Fatih Duman: Malesef üzücü bir olay fakat enbüyük etken içki kötülüklerin anası hele sınırını ve içmesini bilmiyorsan Cevap Yaz 48 7 Yayından Kaldır
500
Müzisyen Onur Şener'i öldüren 3 katil zanlısı, adliyeye sevk edildi Müzisyen Onur Şener'i öldüren 3 katil zanlısı, adliyeye sevk edildi Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı
Kaynak: DHA

Onur Şener, Çankaya, Ankara, 3. Sayfa, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müzisyen Onur Şener cinayeti nedeniyle gözaltında olan şüpheliler birbirlerini suçladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Müzisyen Onur Şener cinayeti nedeniyle gözaltında olan şüpheliler birbirlerini suçladı - Son Dakika
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