Son dakika gündem: Şehit Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Son dakika gündem: Şehit Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz'ın cenazesi toprağa verildi

Gelen son dakika haberlerine göre Libya'da görevi esnasında rahatsızlanarak şehit olan Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz'ın cenazesi Adana'da toprağa verildi.

Libya'da görevi esnasında rahatsızlanarak şehit olan Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz'ın cenazesi Adana'da toprağa verildi. Cenaze, Gaziantep'teki törenin ardından kara yoluyla Adana Asri Mezarlığı Garnizon Şehitliği'ne getirildi. Burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Şehit askerin cenazesi daha sonra şehitlikte toprağa verildi. Törene katılan şehidin eşi Bilge Yılmaz eşinin gömleğine sarıldı, kızları Ayşenur ve Sudenaz gözyaşlarını tutamadı. Babasının kamuflajını giyerken, kepini takarak törene katılan büyük kızı Sudenaz "Babam nerede?" diyerek gözyaşı döktü. Törene Vali Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı.

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 18:07

Kaynak: AA

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