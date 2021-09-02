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Selçuk Bayraktar "AKINCI'nın Sırrı"nı paylaştı - Son Dakika

Selçuk Bayraktar "AKINCI'nın Sırrı"nı paylaştı

02.09.2021 11:12

Bayraktar AKINCI TİHA'nın 6 Aralık 2019'daki ilk uçuşundan önce, uçuş kontrol bilgisayarının içindeki gömülü yazılıma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel bir mesajı eklendi.

Bayraktar AKINCI TİHA'nın 6 Aralık 2019'daki ilk uçuşundan önce, uçuş kontrol bilgisayarının içindeki gömülü yazılıma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel bir mesajı eklendi. AKINCI TİHA'lar tüm uçuşlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek nesillere ithafen yazdığı mesajın dahil edildiği yazılımla görev yapacak. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan "AKINCI'nın sırrı"nı video ile paylaştı.

Bayraktar AKINCI TİHA'nın 6 Aralık 2019'daki ilk uçuşundan önce, uçuş kontrol bilgisayarının içindeki gömülü yazılıma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel bir mesajı eklendi. Milli ve özgün olarak tasarlanıp geliştirilen AKINCI TİHA'lar tüm uçuşlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek nesillere ithafen yazdığı mesajın dahil edildiği yazılımla görev yapacak. Mesajın aynı zamanda bilgisayar dili ile hex koduna çevrilmiş hali de gömülü yazılımın içinde yer alıyor. Bayraktar AKINCI TİHA'lar yazılımının içinde yer alan bu mesajla birlikte hizmet verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının yer aldığı video, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya hesabından "AKINCI'nın sırrı" başlığıyla da paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı şu şekilde: " Türkiye, devlet tecrübesi 2 bin 200 yılı aşan bir ülkedir. Bu vasfımızı, her dönemde en güçlü, en ileri, en etkili siyasi, askeri, ekonomik, toplumsal altyapıyı kurmuş olmamıza borçluyuz. Devlet yönetimindeki görevlerimiz boyunca, ülkemizi bu tarihi mirasına layık seviyeye getirmenin mücadelesini verdik. İnancımızı ve neslimizi korumanın yolunun, bağımsızlığımıza ve geleceğimize sahip çıkmaktan geçtiğini hiç unutmadık. Maziden atiye kurduğumuz köprü ile Türkiye'yi her alanda dünyanın en ileri ülkeleri arasına yükseltmeye ahdettik. Bilhassa savunma sanayimizi kendi kendimize yeterli hale getirmek için çok çalıştık. Karada, denizde, havada ve inşallah uzayda, dostlarına güven, düşmanlarına korku veren bir Türkiye hedefine odaklandık. Elde ettiğimiz başarıyla, Türk Milletinin yüksek teknolojiye dayalı sistemleri üretme ve kullanma yeteneğini tüm dünyaya gösterdik. BAYRAKTAR serisi silahlı/silahsız insansız hava araçları, işte bu gayretin en başarılı eserlerinden biridir. Gençlerimizin, demokrasiden ekonomiye ve özellikle de teknolojiye kadar her alanda kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçireceklerine yürekten inanıyorum. 'İstiklalimiz ve istikbalimiz için hep daha ileriye' diyerek, AKINCI TİHA projesi ile bir üst aşamaya geçen bu çalışmada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun".

Selçuk Bayraktar AKINCI'nın Sırrı nı paylaştı
Selçuk Bayraktar AKINCI'nın Sırrı nı paylaştı
Selçuk Bayraktar AKINCI'nın Sırrı nı paylaştı
Selçuk Bayraktar AKINCI'nın Sırrı nı paylaştı

Recep Tayyip Erdoğan, Selçuk Bayraktar, cumhurbaşkanı, TİHA, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Selçuk Bayraktar 'AKINCI'nın Sırrı'nı paylaştı - Son Dakika


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