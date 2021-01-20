Son dakika gündem: Ters dönmüş aracında ölü bulunan doktor İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Ters dönmüş aracında ölü bulunan doktor İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

20.01.2021 15:41
Son dakika gündem: Ters dönmüş aracında ölü bulunan doktor İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Son dakika haberi... Kocaeli'nde, evinin yakınındaki su kanalında ters dönmüş aracında ölü bulunan doktor Uğur Tolun'un cenazesi, memleketi İzmir'de toprağa verildi.

Kocaeli'nde, evinin yakınındaki su kanalında ters dönmüş aracında ölü bulunan doktor Uğur Tolun'un cenazesi, memleketi İzmir'de toprağa verildi.

Bornova ilçesindeki Hacılarkırı Mezarlığında düzenlenen cenaze töreninde kızı Julide Tolun, babasının tabutuna Fenerbahçe bayrağı ile çiçek bıraktı.

Annesi Fadime Tolun da cenaze namazının ardından oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenazeye Tolun'un ağabeyi Ufuk, kız kardeşi Pınar Tolun, ayrıldığı eşi Gaye Ayber ile yakınları da katıldı.

Uğur Tolun'un cenazesi Hacılarkırı Mezarlığında defnedildi.

Olay

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki özel hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Uğur Tolun, 13 Ocak'ta aracıyla Kartepe'ye gitmiş, en son Maşukiye'de görülmüştü. Tolun'dan bir daha haber alınamadığı ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Arama çalışmaları sonucunda Tolun'un cesedi, önceki gün Derbent Mahallesi'nde evinin yakınından geçen su kanalına ters devrilen aracının içinde bulunmuştu.

Fenerbahçe, Başiskele, Cenaze, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Ters dönmüş aracında ölü bulunan doktor İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beyaz Saray'a veda eden Melania Trump'ın simsiyah giyinmesi dikkat çekti Son dakika! Donald Trump, başkanlığının bitmesine saatler kala Beyaz Saray'a veda etti Millonarios, Falcao'yu transfer etmek istiyor: Her gün formamızı giydiğini hayal ediyorum Sıla'dan boşanan Hazer Amani koluna yaptırdığı manidar dövmeyle dikkat çekti Fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı! Yoğun bakım doktoru boş odayı "Oh be" diyerek paylaştı Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı İstanbul'da metro ve metrobüslerde HES kodu kuyruğu Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü
Son Dakika: Beyaz Saray'a veda Donald Trump: Yaptıklarımız gerçekten muazzamdı Son Dakika: Beyaz Saray'a veda Donald Trump: Yaptıklarımız gerçekten muazzamdı         
16:34
Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
16:14
Yaklaşan İstanbul depremine dikkat çekmek için enkaz üzerinde poz veren Itır Esen, tepkilerin ardından ilk kez konuştu Yaklaşan İstanbul depremine dikkat çekmek için enkaz üzerinde poz veren Itır Esen, tepkilerin ardından ilk kez konuştu         
15:56
Son Dakika: Esnaf ve sanatkarlara yönelik gelir kaybı desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı Son Dakika: Esnaf ve sanatkarlara yönelik gelir kaybı desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı         
15:39
Şarkışla Belediyesi'nde işçilerin maaşına yüzde 50 zam yapıldı Şarkışla Belediyesi'nde işçilerin maaşına yüzde 50 zam yapıldı         
15:19
Biden'dan 17 kritik karar! Aralarında Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağının kaldırılması da var Biden'dan 17 kritik karar! Aralarında Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağının kaldırılması da var         
15:15
5 gün sonra ölü bulunan doktor, boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirmiş 5 gün sonra ölü bulunan doktor, boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirmiş         
15:00
Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı         
14:49
Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti         
14:35
Çıkan yangında yaşamını yitiren iki kardeş, geride gözü yaşlı bir dede bıraktı Çıkan yangında yaşamını yitiren iki kardeş, geride gözü yaşlı bir dede bıraktı         
14:23
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Gidişata göre 15 Şubat'ta okulların açılması yönünde kararlılığımız var Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Gidişata göre 15 Şubat'ta okulların açılması yönünde kararlılığımız var         
14:03
Mahkeme soğukkanlı cinayeti affetmedi! Eşini öldüren kadın ve sevgilisi müebbet yedi Mahkeme soğukkanlı cinayeti affetmedi! Eşini öldüren kadın ve sevgilisi müebbet yedi         
13:22
Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu         
11:44
Cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst, uyuşturucudan gözaltına alındı Cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst, uyuşturucudan gözaltına alındı         
11:32
Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü         
10:34
Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum         
08:35
Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler         
00:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 16:40:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Ters dönmüş aracında ölü bulunan doktor İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei