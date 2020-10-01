Son dakika haber... Türk askerinden Kosova'da eğitime destek - Son Dakika

Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından yenilenen Prizren şehrindeki Mati Logoreci İlköğretim Okulunun iki ana sınıfı törenle açıldı.

Açılışa Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar ve Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Savaş Yanar'ın yanı sıra Kosova Meclis Başkan Yardımcısı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, KDTP Milletvekili Fidan Brina Jılta ve Prizren Belediye Başkanı Mytaher Haskuka da katıldı.

Büyükelçi Sakar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Kosova halkı ile asırlardır var olan kardeşlik ilişkilerinin daha da gelişmesi için bugünkü gibi eğitim projelerinin önemine işaret etti.

Projenin Prizren'de gerçekleşmesinin de daha anlamlı ve özel olduğunu söyleyen Sakar, "Prizren'deki bütün toplumların çocuklarının bir arada okuduğu bir okulda yapılan iyileştirmeleri bugün hizmete alacağız. Askerlerimize teşekkür ediyoruz. Dünyanın dört bir tarafında barışa, istikrara katkıda bulunuyorlar. Kosova'nın da istikrarı için Türkiye'nin atfettiği önemi somut şekilde ortaya koyuyorlar." ifadelerini kullandı.

Prizren Belediye Başkanı Haskuka da benzer projelerin devam etmesi temennisinde bulunarak "Türkiye Cumhuriyeti her zaman Prizren ve Kosova halkının yanında olduğunu bu yatırımlarla ispat ediyor." dedi.

Konuşmaların ardından yenilenen sınıfların açılışı yapıldı. Davetliler daha sonra öğrencilerle sınıfları gezdi.

Türk Temsil Heyet Başkanlığı Sivil Asker İş Birliği Projeleri kapsamında gerçekleştirilen proje ile ana sınıflarının aydınlatma sistemleri dahil bakım ve onarımları gerçekleştirildi, masa, sandalye, ayakkabılık ve dolap gibi malzemeler alındı ve sınıfların zeminleri halıyla kaplandı.