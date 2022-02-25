ZEYTİNBURNU'NDA SİLAHLI SOYGUNCULAR ÇALIŞANLARI BAĞLAYIP, BİNLERCE DOLARI GASBETTİ - Son Dakika
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ZEYTİNBURNU'NDA SİLAHLI SOYGUNCULAR ÇALIŞANLARI BAĞLAYIP, BİNLERCE DOLARI GASBETTİ

25.02.2022 14:00

ZEYTİNBURNU'nda yabancı uyruklu 3 soyguncu beyaz eşya satan iş yerinde silah zoruyla 4 çalışanı rehin aldı.

ZEYTİNBURNU'nda yabancı uyruklu 3 soyguncu beyaz eşya satan iş yerinde silah zoruyla 4 çalışanı rehin aldı. Çalışanları bağlayan soyguncular kasadaki 765 bin dolar, 4 bin euro ve 300 bin lirayı alarak kaçtı. Soyguncuların işyerine girip, çıktıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçen pazartesi Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 58 Bulvar'da bulunan beyaz eşya mağazasında sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, mağaza sahibi İstanbul'da yaşayan yabancı uyruklu kişilere oturma izni almaları için yardımcı olmaya çalıştı. 3 kişi geldikleri iş yerinde, iş yeri sahibi ve içerde bulunan 3 kişiyi silah zoruyla rehin aldı. 4 kişinin ellerini bantla bağlayan soyguncular, kasadan 765 bin dolar, 4 bin euro ve 300 bin lira para alarak kaçtı. Polis yabancı uyruklu 3 soyguncuyu yakalayarak, gözaltına aldı.

"PARAYI SİLAH ZORUYLA ALIP KAÇMIŞLAR"

Soyulan iş yerinin karşısında esnaf olan İsmail Demir, "Pazartesi günü temizlik yapıyordum iş yerimde. Saat 09.30 civarında 3 kişinin geldiğini söylüyorlar. Kimsenin haberi yoktu bir anda ortalık karıştı. Kepenkleri yarıya kadar açıp içerdekilerin ellerini bağlamışlar kasayı açtırmışlar. Çok sayıda parayı silah zoruyla alıp, kaçmışlar. Sonra polis geldi. Ambulans geldi. Kafaları sarılıydı, soyup gitmişler. Dediklerine göre takip etmişler. Gündüz vakti böyle bir şeyin olması bizi şaşırttı. Küçük bir iş yeri ev aletleri satıyor. Biz de şaşırdık böyle ufak bir yerden bu kadar paranın çıkması... Herhalde para transferi yapılan bir yer." dedi.

ZEYTİNBURNU'NDA SİLAHLI SOYGUNCULAR ÇALIŞANLARI BAĞLAYIP, BİNLERCE DOLARI GASBETTİ
ZEYTİNBURNU'NDA SİLAHLI SOYGUNCULAR ÇALIŞANLARI BAĞLAYIP, BİNLERCE DOLARI GASBETTİ
ZEYTİNBURNU'NDA SİLAHLI SOYGUNCULAR ÇALIŞANLARI BAĞLAYIP, BİNLERCE DOLARI GASBETTİ
ZEYTİNBURNU'NDA SİLAHLI SOYGUNCULAR ÇALIŞANLARI BAĞLAYIP, BİNLERCE DOLARI GASBETTİ

YORUMLAR
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Zeytinburnu, dolar, Silah, Saat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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