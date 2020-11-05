Son dakika... Güneydoğu'da, PKK'lı teröristlerin yol yapan 3 işçiyi şehit ettiği saldırıya tepki - Son Dakika

Son dakika... Güneydoğu'da, PKK'lı teröristlerin yol yapan 3 işçiyi şehit ettiği saldırıya tepki

05.11.2020 15:51
Son dakika... Güneydoğu'da, PKK'lı teröristlerin yol yapan 3 işçiyi şehit ettiği saldırıya tepki, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Hakkari'nin Derecik ilçesinde, yol çalışması yapan 3 işçinin PKK'lı teröristlerce şehit edildiği saldırıya, Diyarbakır ve Siirt'te sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tepkilerini dile getirdi.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde, yol çalışması yapan 3 işçinin PKK'lı teröristlerce şehit edildiği saldırıya, Diyarbakır ve Siirt'te sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tepkilerini dile getirdi.

Eğitim Bir Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, AA muhabirine, Hakkari'deki terör saldırısını nefretle kınadıklarını söyledi.

Tekdemir, yaklaşık 40 yıldır silahlı ve bombalı eylemlerle sadece güvenlik güçlerini değil sivilleri de hedef alan terör örgütünün kanlı bir geçmişi olduğunu belirtti.

PKK'lı teröristlerin binlerce kişiyi katlettiğini, çocukları yetim ve öksüz bıraktığını dile getiren Tekdemir, şunları kaydetti:

"PKK bu bölgede kindarlık ve düşmanlık üzerine kurulu yapısıyla tüm Kürt halkını hedef alıyor. PKK, Hakkari'de evine ekmek götürme derdinde olan işçi kardeşlerimizi şehit ederek kanlı yüzünü bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Terör örgütü PKK'nın bugüne kadar yaptığı tüm eylemleri lanetliyoruz, kınıyoruz. Hakkari Derecik'te Kürt işçi kardeşlerimize yönelik yaptığı bu kanlı saldırıyı da lanetle kınıyoruz."

Camileri basan, bebekleri öldüren, sivil ve masum kişileri katleden terör örgütünün kirli yüzünü ortaya koyduğunu aktaran Tekdemir, "PKK'nın yaptığı tüm eylemlerin özünde yıldırma, bıktırma ve insanları hedef alarak kirli yapısını bölgeye dikte ettirme amacı vardır. Vatandaşlarımız, Hakkari'de gerçekleştirdikleri saldırı ile PKK'nın kanlı yüzünü bir kez daha gördü." dedi.

"Terör örgütünün bittiğinin kanıtıdır"

Cihannüma Derneği Diyarbakır İl Başkanı Fırat Arığ, PKK'nın sivillere yönelik saldırısının ilk olmadığını, daha önce de bu tür saldırılar yaptığını anımsattı.

Teröristlerin, güvenlik güçlerine yönelik saldırılardan sonuç alamayınca elinde silah olmayan, işinde, gücünde olan sivilleri hedef aldığına işaret eden Arığ, "Masum insanları öldürmenin hiçbir dinde yeri yok. Terör örgütü her sıkıştığı noktada sivillere yönelik eylemler gerçekleştiriyor. Bu terör örgütünün bittiğinin kanıtıdır." diye konuştu.

"PKK bitme noktasına geldi"

Diyarbakır İnanç Özgürlüğü Koordinatörü İbrahim Gökdemir, yol yapımında çalışan işçilerin PKK'lı teröristlerce şehit edilmesini lanetlediğini belirtti.

Gökdemir, şöyle konuştu:

"Terör örgütü PKK, davaları sadece evlerine ekmek götürmek olan, çocuklarının rızkı için çalışan işçileri katletmeye devam ediyor. 3 maymunu oynayan ve katliama sessiz kalanlar bu katliama ortaktır. Bu katliamları lanetliyoruz, herkesi de lanetlemeye çağırıyoruz. Ne zaman terörle mücadelede başarı kazanılsa PKK silahlarını Kürt halkına yöneltiyor. PKK artık bitme noktasına geldi. Var olduğunu iddia etmek için mazlumlara, işçilere, köylülere yönelik katliamlar yapıyor."

"Sivillere yönelik saldırıların hiçbir izahı olamaz"

İnsan Hakları Cemiyeti Başkanı Mehmet Karadağ, PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını ifade etti.

"Sivillere yönelik saldırıların hiçbir izahı ve gerekçesi olamaz. Yapılan saldırıyla halk korkutulmak ve sindirilmek istenmektedir. İnsani değerleri ve en temel hakları hiçe sayıp, çiğneyen bu menfur saldırının toplumun tüm kesimleri tarafından mahkum edilmesi gerekir." diyen Karadağ, saldırıda hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

"Tüm emek ve işçi camiamızı yasa boğmuştur"

Hak-İş Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Dinç, emekçi işçilere yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadıklarını vurguladı.

Hakkari'de evlerine ekmek parası götürmek için alın teriyle çalışan işçilere yapılan saldırının insanlık dışı olduğunu anlatan Dinç, "Bu kardeşlerimiz ve aileleri zor şartlar altında hayat mücadelesi verirken, geçimlerini sağlamak için gece gündüz demeden çalışırken, böylesi bir saldırının yaşanması tüm emek ve işçi camiamızı yasa boğmuştur. Hain saldırıda şehit olan işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Siirt

Hak-İş Siirt İl Başkanı Bahattin Olğaç da Hakkari'deki terör saldırısını kınadı.

Terör örgütünün hiçbir zaman amacına ulaşamayacağının altını çizen Olğaç, "3 işçinin şehit olduğu haberini üzüntüyle öğrendik. İşçi arkadaşlarımı rahmetle anıyor, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yıllardır aynı coğrafyada Türk, Kürt, Arap, kardeş gibi yaşıyoruz. Terör örgütü aramızı bozamayacak. Birlik ve beraberlik içinde mücadele edeceğiz. Aynı zamanda bir şehit çocuğu olarak bu ülkede teröre fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır, Hakkari, Şehit, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Güneydoğu'da, PKK'lı teröristlerin yol yapan 3 işçiyi şehit ettiği saldırıya tepki - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İzmir depreminin yol açtığı yıkım uzaydan görüntülendi Son Dakika! Netflix ve Amazon Prime Video, yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı Antalya'da iki ayrı manzara! Bir tarafta deniz ve güneş, diğer tarafta lapa lapa kar 12 kişiyi öldüren seri katil, ağlayarak kendisini savundu: Öldürecek olsam borçlularımı öldürürdüm Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar Yerli koronavirüs aşısının insan deneyleri Kayseri'de başladı! İlk doz gönüllüye uygulandı İran Cumhurbaşkanı ABD başkanlık seçiminde tarafını belli etti: İran, Trump döneminde tarihinde hiç görmediği kadar zor günler geçirdi
Son Dakika! Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam geldi Son Dakika! Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam geldi         
16:11
Kocaeli'de suçüstü yakalanan hırsız: Kontrol etmek için girdim, dağınıktı toparladım Kocaeli'de suçüstü yakalanan hırsız: Kontrol etmek için girdim, dağınıktı toparladım         
15:25
Süt fabrikasındaki skandala Bakanlık el koydu, işletmeninin faaliyeti durduruldu Süt fabrikasındaki skandala Bakanlık el koydu, işletmeninin faaliyeti durduruldu         
15:14
Taksi şoförü bıçak çekerek filyason ekibini tehdit etti Taksi şoförü bıçak çekerek filyason ekibini tehdit etti         
14:33
Hayvansever kadın, köpek mamalarını ve kaplarını çalan hurdacıya beyzbol sopasıyla saldırdı Hayvansever kadın, köpek mamalarını ve kaplarını çalan hurdacıya beyzbol sopasıyla saldırdı         
14:07
Süt fabrikasında skandal görüntüler! Süt kazanının içinde banyo yapıp, sosyal medyada paylaştı Süt fabrikasında skandal görüntüler! Süt kazanının içinde banyo yapıp, sosyal medyada paylaştı         
13:39
İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı pes dedirtti! O anlar kamerada İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı pes dedirtti! O anlar kamerada         
13:15
Alkollü araç kullanan İlker Aksum hakkında soruşturma başlatıldı Alkollü araç kullanan İlker Aksum hakkında soruşturma başlatıldı         
12:43
Lazio taraftarları Vedat Muriç'i yerden yere vurdu: Tamamen para israfı Lazio taraftarları Vedat Muriç'i yerden yere vurdu: Tamamen para israfı         
11:41
Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar         
11:37
İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor         
11:05
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu         
09:54
Koli bantlı kadın cinayetinde şoke eden karar! Katil, indirim üstüne indirim aldı Koli bantlı kadın cinayetinde şoke eden karar! Katil, indirim üstüne indirim aldı         
09:47
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu         
09:31
Bulancak Belediye Başkanı saldırıya uğradı! Silahıyla kendisini korumak isterken saldırganı yaraladı Bulancak Belediye Başkanı saldırıya uğradı! Silahıyla kendisini korumak isterken saldırganı yaraladı         
01:00
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu 'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu         
08:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 16:33:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Güneydoğu'da, PKK'lı teröristlerin yol yapan 3 işçiyi şehit ettiği saldırıya tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei