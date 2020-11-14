Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;

"Yeni bir seferberlik başlatıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz" dedi.

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Gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti

Korona virüs tedavisi gören 59 yaşındaki gazeteci Ahmet Kekeç yaşamını yitirdi.

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İstanbul'da DEAŞ'a operasyon: örgütle bağlantılı yabancı uyruklu 19 şüpheli yakalandı

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda yabancı uyruklu 19 şüpheli yakalandı.

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İçişleri Bakanlığınca Bitlis'te 'Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya Operasyonu' başlatıldı

Bölücü terör örgütünün kış öncesi hareket kabiliyetini ve barınma arayışını bertaraf etmek üzere, ülke içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik olarak Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca 'Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya Operasyonu' başlatılmıştır.

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Bilim Kurulu Üyesi uyardı: "Böyle bir durum olursa bu sefer koronanın yayılmasıyla karşılaşabiliriz"

İlkokul, ortaokul ve liseler için 1 haftalık ara tatil başladı. Ara tatil döneminde şehirlerarası seyahatin çok riskli olduğunu belirten Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Böyle bir durum olursa bu sefer koronanın yayılmasıyla da karşılaşabiliriz. Buna çok dikkat etmek gerekiyor düşüncesindeyim" dedi.

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-İHA-