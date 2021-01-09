Son dakika haber... "1000 Şehide 1000 Su Kuyusu" projesi sergisi açıldı - Son Dakika

Son dakika haber... "1000 Şehide 1000 Su Kuyusu" projesi sergisi açıldı

09.01.2021 17:45
Son dakika haber...

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun himayelerinde, Deniz Feneri Derneğinin uygulayıcısı olduğu "1000 Şehide 1000 Su Kuyusu" projesine destek amacıyla düzenlenen hat, geleneksel kıyafet ve ebrudan oluşan sergi açıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun himayelerinde, Deniz Feneri Derneğinin uygulayıcısı olduğu "1000 Şehide 1000 Su Kuyusu" projesine destek amacıyla düzenlenen hat, geleneksel kıyafet ve ebrudan oluşan sergi açıldı.

Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi'ndeki serginin açılışında konuşan Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, geçen yılın temmuz ayında derneklerinin 25. hizmet yılında İçişleri Bakanlığıyla güzel bir proje başlattıklarını anımsattı.

Afrika'da şehitler adına kuyu açılışlarının hızla devam ettiğini belirten Cengiz, şöyle devam etti:

"Şehitlik makamı Müslümanlar için önemli en önemli mertebelerden biridir. Onlar bu mertebeye ulaştılar. Bu makam aynı zamanda büyük bereketler barındırıyor. Şehit polisimiz Ahmet Alp Taşdemir adına gençlerimiz tarafından Somali'de bir su kuyusu açtık. Burada çektiğimiz resmi çerçeveleyerek Ankara'ya gittik. Yanımızda bir de su projesi vardı. Bakanımıza, 'Bir şehidimiz adına bir su kuyusu açtık, şehitlerimizin bereketiyle 1000 su projesiyle geldik' dedik. Bakanımız bizi kırmadı. Böylece temmuz ayında bu projeyi hayata geçirdik."

Birleşmiş Milletlerin resmi kaynaklarına göre dünyada 2 milyar insanın temiz sudan yoksun bir şekilde hayata tutunmaya çalıştığına dikkati çeken Cengiz, "Afrika'da ise bir aile, o da sağlıksız olan suya, ulaşmak için ortalama 4 kilometre yol kat etmek zorunda kalıyor. Su sağlıksız olduğu için Afrika'daki ölüm oranları dünya ortalamasının çok üstünde. Bizim şehitlerimizi vesile kılarak açmış olduğumuz su kuyuları bir yandan şehitlerimiz, bağışçılarımız ve bu aziz millet için duaya dönüşüyor, bir yandan da sağlıksız suyla ölümle burun buruna yaşayan Afrikalı kardeşlerimizi sağlıklı bir hayata kavuşturmak gibi çok önemli bir görevi yapıyor." ifadelerini kullandı.

Cengiz, serginin açılışın tertipleyen Enderun Sanat Merkezi'ne teşekkür etti.

Sergini açılışına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ilçe kaymakamları, Deniz Feneri Derneği'nin yönetici ve çalışanları katıldı.

"1000 Şehide 1000 Su Kuyusu" projesi

Afrika'da 3 ile 6 ay arasında bölgenin şartlarına göre açılan kuyuların ortalama maliyeti 2 bin avroyu buluyor. Proje kapsamında bugüne kadar şehitler adına 148 kuyu açıldı, parası temin edilen 102 kuyu daha yakın bir zamanda açılacak. Kalan 750 kuyu da, dernek gönüllüleri tarafından bağışlanan ve "1000 Şehide 1000 Su Kuyusu" projesi sergisinde yer alan eserlerden elde edilen gelirle açılacak.

Sergide hat, geleneksel kıyafet ve ebru sanatlarından oluşan 159 eser yer alıyor.

Deniz Feneri Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği, Süleyman Soylu, Temmuz, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... '1000 Şehide 1000 Su Kuyusu' projesi sergisi açıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'de temsilcilik açma kararı alan dijital medya platformlarına Dailymotion da katıldı Bakan Soylu'dan Boğaziçi eylemlerine katılan Canan Kaftancıoğlu'na ağır sözler: Terör örgütlerinin soytarısıdır Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu ama bebeğin babası hala sır Savcıyı tehditten aranan eski gardiyan saklandığı mutfak dolabında yakalandı Üniversiteli Aleyna'nın sır ölümü! Cansız bedeni yalnız yaşadığı aparttaki yatağında bulundu İstanbul'da Halk Ekmek kuyruklarını bitirecek çözüm! Sokak sokak gezecek 40 araç kontak çevirdi Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı Edirne'ye giriş için korona testi zorunluluğu getirilince Bulgar akını sona erdi
Fenerbahçe'nin gözü Londra'da! Mesut ile Arsenal arasındaki pazarlıklar tüm hızıyla sürüyor Fenerbahçe'nin gözü Londra'da! Mesut ile Arsenal arasındaki pazarlıklar tüm hızıyla sürüyor         
17:37
Korona kurallarını çiğneyen Lanzini, özür dilemek amacıyla bağış yapacağını duyurdu Korona kurallarını çiğneyen Lanzini, özür dilemek amacıyla bağış yapacağını duyurdu         
17:02
Ehliyet sınavında özel düzenekle kopya çeken 2 kişi yakalandı Ehliyet sınavında özel düzenekle kopya çeken 2 kişi yakalandı         
16:25
The Cabins programında şaşkına çeviren anlar! İki kadın yorgan altında öpüşürken görüntülendi The Cabins programında şaşkına çeviren anlar! İki kadın yorgan altında öpüşürken görüntülendi         
15:50
Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı         
15:23
Dövüp soydukları adamı otomobilin bagajından atarken polise yakalandılar Dövüp soydukları adamı otomobilin bagajından atarken polise yakalandılar         
14:20
Son Dakika! Endonezya'da iç hat seferi yapan yolcu uçağı denize düştü Son Dakika! Endonezya'da iç hat seferi yapan yolcu uçağı denize düştü         
13:50
Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara uygulanacak ceza 2 bin 67 lira oldu Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara uygulanacak ceza 2 bin 67 lira oldu         
13:11
Yavru köpekleri annelerinden ayıran belediye görevlilerini uyaran genç kız saldırıya uğradı Yavru köpekleri annelerinden ayıran belediye görevlilerini uyaran genç kız saldırıya uğradı         
12:13
Siirt'te bir kişi, tarlasında bulduğu taşları 50 bin dolardan satışa çıkardı Siirt'te bir kişi, tarlasında bulduğu taşları 50 bin dolardan satışa çıkardı         
12:08
Tüketici hakem heyetinden emsal karar: Sorumluluklarını yerine getiren özel okullar ücret iadesi yapmayacak Tüketici hakem heyetinden emsal karar: Sorumluluklarını yerine getiren özel okullar ücret iadesi yapmayacak         
11:21
Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretinden sonra Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretinden sonra Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı         
11:16
Benzin istasyonundaki pompacı fark etti! Satın aldığı aracın önü 2012 arkası 2010 model çıktı Benzin istasyonundaki pompacı fark etti! Satın aldığı aracın önü 2012 arkası 2010 model çıktı         
10:51
'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu 'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu         
10:36
Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu         
10:13
Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar         
09:40
Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu         
22:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2021 17:48:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... "1000 Şehide 1000 Su Kuyusu" projesi sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei