Gölcük'te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Anıtpark'ta düzenlenen törende Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Törene, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Muharip Gaziler Derneği Gölcük Şube Başkanı Mehmet Hanifi Arslan ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü - Son Dakika