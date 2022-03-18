Son dakika haber... 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü - Son Dakika
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Son dakika haber... 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

18.03.2022 11:50
Son dakika haber... 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

Son dakika haber... Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erin, mesajında, tarihin önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin milletimiz açısından ehemmiyetinin büyük olduğunu belirtti.

Bu zaferdeki ruhun kıyamete kadar yaşatılacağını ifade eden Erin, şöyle konuştu:

"Hürriyet ve bağımsızlığın ehemmiyetini, yanı başımızda yaşanan savaş ve işgallere baktığımızda daha iyi anladığımız günümüzde, Çanakkale ruhunun yaşatılmasının, birlik ve beraberliğimizin önemini çok daha iyi hissetmekteyiz. Bugün dahi farklı milletlere hürriyet ve bağımsızlık yolunda ilham kaynağı olan Çanakkale ruhu, aynı coğrafyada yaşayan farklı milletlerin tek bayrak altında buluştuğu, düşman ayağını kutsal vatan toprağına bastırmama gayesiyle ortak hedefe odaklandığı bir kahramanlık destanıdır. Mermisi bitince süngü takıp düşmanın üzerine koşarken, vatanın bağımsızlığı için canını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizin Peygamber Efendimizin duasına mazhar olduğu Çanakkale savaşları, iki yüz elli bin kahramanın kanlarıyla suladığı vatan toprağının mukaddesat sebebidir. Düşmana hak ettiği cevabı vermeyi şart koşan Çanakkale ruhu, aziz milletimizin sinesinde kıyamete kadar yaşatılacaktır. Aziz milletimizin küllerinden yeniden doğuşu olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bizlere bu cennet vatanı emanet eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın."

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Çanakkale şehitleri Sakarya'da dualarla anıldı Çanakkale şehitleri Sakarya'da dualarla anıldı Çanakkale şehitleri İzmir'de anıldı Çanakkale şehitleri İzmir'de anıldı

Abdullah Erin, Çanakkale, Şanlıurfa, 18 mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü - Son Dakika


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