Son dakika haber... 2. Dünya Çocuk Konferansı KKTC ev sahipliğinde yapıldı - Son Dakika

Son dakika haber... 2. Dünya Çocuk Konferansı KKTC ev sahipliğinde yapıldı

25.05.2021 11:02
Son dakika haber... 2. Dünya Çocuk Konferansı KKTC ev sahipliğinde yapıldı, System.String[]

Son dakika haberleri: Kıbrıs'ın ev sahipliğinde 2. defa düzenlenen Dünya Çocuk Konferansı, 21-23 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Kıbrıs'ın ev sahipliğinde 2. defa düzenlenen Dünya Çocuk Konferansı, 21-23 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi. Konferansta, 25 ülkeden 199 sözlü bildiri sunuldu.

KKTC'nin ilk ve tek çocuk üniversitesi Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ev sahipliğinde KKTC'de düzenlenen 2. Dünya Çocuk Konferansı, 21-23 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 3 gün boyunca toplam 28 oturumun yapıldığı konferansta, 25 ülkeden bilim insanları 199 sözlü bildiri sunarak merkezinde çocukların olduğu pek çok konuyu ele aldı.

Çocuklarla ilgili onlarca konu tartışıldı

2. Dünya Çocuk Konferansı'nda Afrika, Amerika, Asya ve Avrupa'nın farklı pek çok ülkesinden bilim insanları, çocuklarla ilgili yaptıkları çalışmaların sonuçlarını, üç gün boyunca sabah ve öğleden sonra 5'er ayrı salonda sözlü bildiri olarak sundu. 199 sözlü bildirinin sunulduğu konferansta, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, öğretmen davranışları, dijital eğitim olanakları, dijital okur yazarlık ve dijital ebeveynlik, dijital fobi, dijital dünyanın çocuklardaki olumlu ve olumsuz yansımaları, çocuk istismarı, çocuk hakları, ayrılan ebeveyn tutumları, çocuğa yönelik şiddet olgusu, çocuk kitapları, çocuk kütüphaneleri, çocuk ve sanat, çocuk resimleri ve anlamları, çocuk sağlığı konuları, çocuk ve uyku, çocuk ve ergenlerde ağız ve diş bakımı, zihinsel ve bedensel engelli çocuklar, çocuklarda sosyal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi, çocuk ve çevre bilinci, girişimci-yapıcı çocuk, pandemi sürecinde çocuk, aile, ebeveyn ilişkisi, pandemi ve uzaktan eğitimin çocuklarda oluşturduğu sorunlar, mental problemler, erken çocuklukta ahlak ve etik gelişimi, fen ve matematik eğitiminde çocuklara yaklaşım, 21'inci yüzyıl becerilerinin geliştirilmesinde akran eğitimi modeli gibi çocuklarla ilgili pek çok araştırma konusu ele alınarak farklı ülkelerdeki uygulamalarla birlikte değerlendirildi. Konferansa katılan bilim insanlarının kendi alanlarındaki diğer uzmanlarla bir araya geldikleri toplantıda, yeni ortak projeler geliştirme önerileri gündeme geldi.

COVİD 19 salgını nedeniyle online gerçekleştirilen konferans, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli'nin tüm katılımcılara kendi dillerinde "günaydın" deyişiyle başladı.

Prof. Dr. Filiz Meriçli: "Farklı ülkelerinden onlarca bilim insanı çocuklar için daha iyi bir dünya oluşturabilmek için bir araya geldi."

Çocuklukta yaşanılan ve öğrenilen şeylerin kişilerin nasıl bireylere dönüştüğünü belirlediğini söyleyen Prof. Dr. Meriçli, "Her bebek masum doğar. Her çocuk meraklıdır. İlk yaşlarında her gün binlerce soru soran çocuklar nasıl soru sormayan, merak etmeyen, sorgulamayan hatta şiddet uygulayabilen bireyler haline gelirler?" diye sordu. Çocukların büyümek için temiz suya ve yeterli gıdaya kısacası temiz çevreye ihtiyacı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Meriçli, "Çocukların insana, doğaya, çevreye ve sanata sevgi ve saygı duyan yetişkinler olarak yetiştirilmesi dünyayı ve geleceği güzelleştirmenin anahtarıdır" ifadesini kullandı. Dünya Çocuk Konferansı'nda Özay Günsel Çocuk Üniversitesi'nin kuruluş amaçlarına da uygun olarak dünyanın farklı ülkelerinden onlarca biliminsanının çocuklar için daha iyi bir dünya oluşturabilmek için bir araya geldiğini söyledi.

Anna Günsel: "Çocuklar için uygulanacak politikalar küresel ölçekte tartışılmalı ve bütün dünyaya yayılan bir fikir birliği ile uygulanmalıdır"

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Anna Günsel de Dünya Çocuk Konferansının açılışında katılımcılara seslendi. Çocukların daha iyi bir dünya ve daha iyi bir gelecekte yaşamalarını sağlamak için yerel ölçekte yapılan çalışmaların tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Günsel, "Çocuklar için uygulanacak politikalar küresel ölçekte tartışılmalı ve bütün dünyaya yayılan bir fikir birliği ile uygulanmalıdır" ifadesini kullandı. Katılımcılara, "Pandemi olmasaydı sizleri Kıbrıs'ımızda ağırlamak isterdik, ancak toplantı konuları ertelenemeyecek kadar önemli olduğu için online yapıyoruz" sözleri ile seslenen Anna Günsel, bu önemli konferansa katkıda bulunan bilim insanlarına teşekkür etti.

Sema Hosta: "Çocuklar için hep birlikte çaba göstermeliyiz."

Tüm dünyada dezavantajlı çocuklar için projeler geliştiren Birleşmiş Milletler UNICEF Türkiye temsilcisi Sema Hosta da toplantıda yaptığı konuşmada Özay Günsel Çocuk Üniversitesi'nin düzenlediği bu toplantının önemine vurgu yaparak çocuklar için tüm yetişkinlerin ve tüm kişi ve kuruluşların, üniversitelerin birlikte çaba göstermesi gerektiğini söyledi. Hosta, UNICEF'in dünyada yürüttüğü projeleri de örnekleri ile anlattı.

Gençlerin performansları büyük beğeni topladı

2. Dünya Çocuk Konferansı, açılışında olduğu gibi kapanışında da gençlerin başarılı müzik performanslarına da sahne oldu. Konferansın açılışında, Rauf Rasimov'un 13 yaşındaki öğrencisi piyanist Can Sakkaoğlu Wolfgang Amadeus Mozart'ın Türk Marşını çalarken, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü master öğrencisi Begüm Tekakpınar da Kuzey Kıbrıs ezgisini piyano eşliğinde seslendirdi. Konferansın kapanışı ise Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Bölümünden Rüya Yılmaz'ın söz ve müziğini yazdığı ve pandemi koşulları nedeniyle liseli çocukların çevrimiçi olarak seslendirdiği söylediği şarkı ile yapıldı. - İSTANBUL

Son dakika haber... 2. Dünya Çocuk Konferansı KKTC ev sahipliğinde yapıldı
Son dakika haber... 2. Dünya Çocuk Konferansı KKTC ev sahipliğinde yapıldı
Son dakika haber... 2. Dünya Çocuk Konferansı KKTC ev sahipliğinde yapıldı
Son dakika haber... 2. Dünya Çocuk Konferansı KKTC ev sahipliğinde yapıldı
Son dakika haber... 2. Dünya Çocuk Konferansı KKTC ev sahipliğinde yapıldı
Son dakika haber... 2. Dünya Çocuk Konferansı KKTC ev sahipliğinde yapıldı
Son dakika haber... 2. Dünya Çocuk Konferansı KKTC ev sahipliğinde yapıldı

Pandemi, Kıbrıs, Müzik, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... 2. Dünya Çocuk Konferansı KKTC ev sahipliğinde yapıldı - Son Dakika


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