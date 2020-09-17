5 buçuk ay sonra taburcu olan korona virüs hastasını kızı ve doktoru anlattı - Son Dakika

5 buçuk ay sonra taburcu olan korona virüs hastasını kızı ve doktoru anlattı

73 yaşında taburcu olan korona virüs hastasının kızı ve doktoru konuştu

İSTANBUL - Türkiye'de Covid-19'a ilk yakalanan hastalardan biri olan 73 yaşındaki Oğuz Peker, 5 buçuk aylık hastane sürecinin ardından taburcu edildi. Peker hakkında konuşan doktoru Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Doç. Dr. Bülent Güçyetmez, "Zaman zaman umutların azaldığı bir hastaydı ancak taburcu etmeyi başardık" dedi.

Türkiye'de korona virüse yakalanan ilk hastalardan olan 73 yaşındaki iş adamı Oğuz Peker 23 Mart'ta Acıbadem International Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra 125 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından taburcu edildi. Peker'in kendine geldiğinde "Trafik kazası mı geçirdim, bana ne oldu? Neden herkes maskeli?" dediğini, tüm bunların nedeninin Covid-19 enfeksiyonu olduğunu öğrendiğinde inanamadığını belirten doktoru Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Doç. Dr. Bülent Güçyetmez sürece dair bilgi verdi. Özge Peker, ise babasının yaşadığı süreci anlatarak vatandaşların önlemlere uymasının önemine dikkat çekti.

"Ne oluyor niye herkes bana maskeyle yaklaşıyor demişti ilk uyandığı zaman"

Peker hakkında bilgi veren Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Doç. Dr. Bülent Güçyetmez, "Oğuz Bey bizim yoğun bakıma aldığımız 3 veya 4. hastamızdı, baya uzun bir süre de kaldı yoğun bakımda. Zaman zaman umutların azaldığı bir hastaydı ancak taburcu etmeyi başardık. Fakat bakanlığın son düzenlemesinden sonra da korona virüs tedavilerinde iyileşme olduğunu düşünüyorum. Daha önceki yoğun bakım hastalarımızda olduğu gibi korona virüs dönemi hastalarımızda da uyandıkları zaman özel bir takım şeyler yaşadık. Özellikle korkuyla uyananlar oldu Oğuz bey bunlardan biriydi. Etrafında maskeli astronot gibi dolaşan bir hekim grubunu görünce 'ne oluyor niye herkes bana maskeyle yaklaşıyor' demişti ilk uyandığı zaman" dedi.

"Tekrar kendisini hayata kazandıracağımızı her gün anlattık"

Oğuz Bey'in uyandıktan sonraki sürece adapte olabilmesi için çaba gösterdiklerini ifade eden Güçyetmez, "Biz her gün Oğuz Bey'e buranın hastane olduğunu, yoğun bakım olduğunu başından böyle bir enfeksiyon geçtiğini uzunca bir yatışın sonunda da tekrar kendisini hayata kazandıracağımızı anlattık. Oğuz bey ilk uyandığı zaman tabi kendi profesyonel hayatındaki işinin sorumluluğunu yapmaya çalışıyordu. İşiyle ilgili bir takım şeylerin yapılmasını ailesine söylüyordu. Bu zamanın geleceğini biz Oğuz Bey'e söylemiştik. Bu olayın önemli bir ayağı da aile" dedi.

"Herkese buradan mesajım önlemlere ve kurallara uyulması"

Babasının yaşadığı süreci anlatan Özge Peker, "Sürecin bu kadar uzun süreceğini hiç birimiz öngöremedik. Biz hiçbir zaman korona şüphesi duymadık. Serum desteğiyle iyileşir diye düşündük. 125 günü yoğun bakımda geçti, sonraki 1-1,5 aylık süreç normal odada geçti. Yoğun bakımdan ilk çıkarken hayretler içerisindeydi. Ne yaşadığını tam olarak anlayamadı. Trafik kazası mı geçirdim dedi. Şuan o da şükür ediyor. Yeni yeni farkına varıyor, yeniden doğmuş gibi. Çok zorlu bir süreç yaşamış olarak şunu söyleyebilirim. Gerçekten çok ciddi alınması gereken bir süreç. Herkese buradan mesajım önlemlere ve kurallara uyulması" diye konuştu.