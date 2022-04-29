Son dakika haberi... 5'İNCİ KATTAN DÜŞEN 'TOKYO'YA ÇENE OPERASYONU - Son Dakika
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Son dakika haberi... 5'İNCİ KATTAN DÜŞEN 'TOKYO'YA ÇENE OPERASYONU

29.04.2022 11:16

Son dakika haberleri... SİVAS'ta, 5'inci kattan düşerek çenesi kırılan 'Tokyo' isimli kedi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde ameliyat edildi.

SİVAS'ta, 5'inci kattan düşerek çenesi kırılan 'Tokyo' isimli kedi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde ameliyat edildi. 2 saat süren operasyonu yapan Doç. Dr. İlker Şen, "Şu anda her şey yolunda, çeneyi yeniden toparladık. İnşallah 1,5 ay sonra yeniden sağlığına kavuşmuş olacak" dedi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde Eren Özdal'a (22) ait 3,5 aylık 'Tokyo' isimli 'Scottish Fold' cinsi kedi, 5'inci kattaki balkondan beton zemine düştü. Özdal, yaralanan kediyi veterinere götürüldü. Yapılan kontrolde kedinin düşmeye bağlı darbe aldığı ve çenesinde kırıklar oluştuğu belirlendi. 4 günlük rutin takibin ardından 'Tokyo'nun çenesi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne başvuruldu. Burada Genel Cerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. İlker Şen'in yaptığı 2 saatlik operasyonun ardından 'Tokyo'nun çenesine müdahale edildi.

'1,5 AY SONRA TAMAMEN SAĞLINA KAVUŞACAK'

Operasyonun başarılı geçtiğini belirten Doç. Dr. İlker Şen, "Bugün bize getirilen hastamız, 5'inci kattan düşen 3,5 aylık bir kedi. Çenesinde kırıkları vardı. Haliyle çenesini, ağzını kullanamıyordu. Kendisini operasyona almak zorunda kaldık. Daha yavru bir kedi olduğu için akrilik eksternal fiksatör yöntemi kullandık. Bu yöntem kırık üzerinde oluşan birçok dış kuvveti önlemektedir. Şu anda her şey yolunda, çeneyi yeniden toparladık" dedi.

Doç. Dr. Şen, operasyonun ardından 1,5 aylık tedavi döneminin de olacağını kaydederek, "Şu an süreci başlatmış olduk. Bundan sonraki takipleri belli periyotlarla devam edecek. İnşallah 1,5 ay sonra yeniden sağlığına kavuşmuş olacak. Tabi ki bu süreçte çeneyi yormamamız gerekiyor. Mümkün olduğunca yumuşak ve sıvı gıdalardan beslenmesini öneriyoruz. Onun dışında da normal hayatına devam edebilir. Ameliyat bölgesine ulaşmaması için bir yakalık taktık. Bu sayede ayaklarıyla bölgeye ulaşamayacak. Çok fazla komplikasyon yaşamadan süreci tamamlamak gibi bir ümidimiz var" diye konuştu. (DHA)

Son dakika haberi... 5'İNCİ KATTAN DÜŞEN 'TOKYO'YA ÇENE OPERASYONU
Son dakika haberi... 5'İNCİ KATTAN DÜŞEN 'TOKYO'YA ÇENE OPERASYONU
Son dakika haberi... 5'İNCİ KATTAN DÜŞEN 'TOKYO'YA ÇENE OPERASYONU
Son dakika haberi... 5'İNCİ KATTAN DÜŞEN 'TOKYO'YA ÇENE OPERASYONU
Son dakika haberi... 5'İNCİ KATTAN DÜŞEN 'TOKYO'YA ÇENE OPERASYONU
Son dakika haberi... 5'İNCİ KATTAN DÜŞEN 'TOKYO'YA ÇENE OPERASYONU
Son dakika haberi... 5'İNCİ KATTAN DÜŞEN 'TOKYO'YA ÇENE OPERASYONU
Son dakika haberi... 5'İNCİ KATTAN DÜŞEN 'TOKYO'YA ÇENE OPERASYONU
Son dakika haberi... 5'İNCİ KATTAN DÜŞEN 'TOKYO'YA ÇENE OPERASYONU
Son dakika haberi... 5'İNCİ KATTAN DÜŞEN 'TOKYO'YA ÇENE OPERASYONU
Son dakika haberi... 5'İNCİ KATTAN DÜŞEN 'TOKYO'YA ÇENE OPERASYONU
Son dakika haberi... 5'İNCİ KATTAN DÜŞEN 'TOKYO'YA ÇENE OPERASYONU
Son dakika haberi... 5'İNCİ KATTAN DÜŞEN 'TOKYO'YA ÇENE OPERASYONU

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... 5'İNCİ KATTAN DÜŞEN 'TOKYO'YA ÇENE OPERASYONU - Son Dakika


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