Son dakika: ABD'de 8 ay koronavirüsle savaşan hemşire hastaneden alkışlarla taburcu oldu - Son Dakika

Son dakika: ABD'de 8 ay koronavirüsle savaşan hemşire hastaneden alkışlarla taburcu oldu
25.12.2020 12:18
Son dakika haberi: ABD'nin California eyaletinde 8 aydır hastanede koronavirüs tedavisi gören yoğun bakım hemşiresi 66 yaşındaki Merlin Pambuan, alkışlarla taburcu oldu.
ABD'nin California eyaletinde 8 aydır hastanede koronavirüs tedavisi gören yoğun bakım hemşiresi 66 yaşındaki Merlin Pambuan, alkışlarla taburcu oldu.
California'da koronavirüse yakalanan 40 yıllık yoğun bakım ünitesi hemşiresi Merlin Pambuan, hastanede 8 aylık tedavisinin ardından hastalığı yendi. Pambuan, Pazartesi günü tedavi gördüğü Long Beach kenti St. Mary Tıp Merkezi'nden hastane personelinin alkışlarıyla taburcu oldu.Hastanede yattığı sürenin 3 ayı komada kalan hemşire Pambuan, tedavisinin son birkaç ayını ise fizik tedavi görerek geçirdi.
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