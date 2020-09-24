Son dakika haber | ABD'de Taylor davasından çıkan sonuca karşı başlayan protestolarda bir polis vuruldu - Son Dakika

Son dakika haber | ABD'de Taylor davasından çıkan sonuca karşı başlayan protestolarda bir polis vuruldu

Son dakika haberleri... ABD'nin Kentucky eyaletinde siyahi Amerikalı Breonna Taylor'ın evine düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında öldürülmesi olayında üç polisin suçsuz bulunması üzerine çıkan protestolarda bir polisin vurulduğu belirtildi.

Son dakika haber | ABD'de Taylor davasından çıkan sonuca karşı başlayan protestolarda bir polis vuruldu, System.String[]

ABD'nin Kentucky eyaletinde siyahi Amerikalı Breonna Taylor'ın evine düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında öldürülmesi olayında üç polisin suçsuz bulunması üzerine çıkan protestolarda bir polisin vurulduğu belirtildi.

Jefferson'da dün yapılan duruşmada olaya karışan üç polis, Taylor'ın öldürülmesi konusunda jüri tarafından suçsuz bulununca ABD'nin değişik şehirlerinde polis şiddetine karşı gösteriler düzenlendi.

Louisville şehir merkezindeki protestolarda göstericiler "Adalet yoksa barış da yok" sloganları atarak yürüyüş yaptı. Polisle göstericiler arasında zaman zaman yaşanan çatışmada polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulunurken, bazı göstericileri de gözaltına aldı.

Louisville Metropolitan Polis sözcüsü, gösteriler sırasında bir polisin vurulduğunu açıkladı ancak söz konusu polisin nasıl vurulduğu veya sağlık durumu hakkında detay vermedi.

Kentucky Valisi Andy Beşhear, gösterileri kontrol altına almak amacıyla sınırlı sayıda Ulusal Muhafız birliklerinin zırhlı askeri araçlarla şehrin belli sokaklarını tutması için görevlendirildiğini açıkladı.

Belediye Başkanı Greg Fischer de jüri kararından hemen sonra çarşamba akşamdan geçerli olmak üzere 72 saat süre ile şehirde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamıştı.

Sosyal medyadan paylaşılan diğer görüntülere göre, Taylor'ı öldürülmesi olayına karışan polisler hakkında jüriden çıkan karar üzerine New York, Chicago, Washington DC ve Atlanta kentlerinde de yürüyüşler yapıldı, göstericiler polis şiddetini kınayarak Taylor için adalet talep etti.

Taylor'ın ölümü

Acil tıp teknisyeni 26 yaşındaki siyahi Amerikalı Breonna Taylor, Louisville kentinde 13 Mart'ta polisin evine yaptığı baskında yatak odasında vurularak hayatını kaybetmişti.

Taylor'ın ölümü, Floyd'un gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından tüm ülkede ırkçılığı ve polis şiddetini kınayan protestoların yayılmasıyla yeniden gündeme gelmiş, Louisville'deki protestoların odağı olmuştu.

Eski dedektif Brett Hankison, Breonna Taylor'ın dairesine 10 kez "körü körüne" ateş ettiği gerekçesi ile haziran ayında polis departmanı tarafından kovulmuştu.

Louisville Belediye Başkanı Fischer, 16 Eylül'de, Taylor'ın ailesine yapılan bir anlaşmanın parçası olarak 12 milyon dolar ödeyeceklerini ayrıca polis uygulamalarını yeniden düzenleyeceklerini duyurmuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 05:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | ABD'de Taylor davasından çıkan sonuca karşı başlayan protestolarda bir polis vuruldu - Son Dakika

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