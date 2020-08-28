Son dakika haber! Ağrı şehidi, Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Ağrı Doğubayazıt'ta yürütülen operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Çaybaşı ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Çetin Ak, Ağrı Doğubayazıt'ta düzenlenen operasyonda, teröristlere ait yaşam malzemelerinin imha edildiği Yıldırım-3 Şehit J. Er İbrahim Aşıkoğlu Operasyonu esnasında vücuduna isabet eden şarapnel parçası sonucu ağır yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahalesi tamamlanan şehit Çetin Ak, daha sonra helikopter ile Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine yine helikopter ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edilen Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Mesure ve Ahmet çiftinin 5 çocuğundan birisi olan şehit Çetin Ak için Erzurum askeri havalimanında sabah saatlerinde tören düzenlendi. Ardından askeri uçakla memleketine uğurlanan Ak, Ordu- Giresun Havalimanı'nda karşılandı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu daha sonra konvoy eşliğinde Gürcek Mahallesi'ndeki baba ocağına götürülerek, helallik alındı.

Uzman Çavuş Çetin Ak için Çaybaşı ilçesi Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Yakınları, şehit tabutuna son kez sarılarak gözyaşı dökerken, Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine; Vali Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Celal Tezcan, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gazi Demir, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Askerlik Şube Başkanı ve Garnizon Komutanı Yarbay Ahmet Meydan, askeri erkan, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(Selim Kuşcu - Hamza Alp/İHA)