Bitlis'in Ahlat ilçesinde Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi'ndeki açılış töreninde konuşan Kaymakamı Fikret Dağ, derneğin hayırlı olması temennisinde bulunarak, şehit ailelerinin güzel bir çalışmaya imza attığını söyledi.

Her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirten Dağ, şöyle konuştu:

"Şehit ailelerimiz baş tacımızır. Onlara sahip çıkacağız ve her fırsatta aziz şehitlerimizi yad edeceğiz ki gelecek nesillerimiz ile geçmişimiz arasında bir rabıta kurabilelim. Eğer bu rabıtayı kuramazsak, gelecek nesillerimize bunun anlam ve önemini anlatamazsak, bir ayağımız havada kalır. Yapmamız gereken en önemli hususlardan biri çocuklarımıza bunun önemini anlatmamızdır. Allah şehitlerimize rahmet eylesin."

Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban da şehit ailelerine teşekkür ederek, "Devletsiz ve vatansız insanların ne kadar vahim durumda olduğunu yanı başımızdaki komşularımızda da gördüğümüzde, şühedanın can verirken aslında bize neyi emanet ettiğini idrak etmenin zor olmadığını kanaatini taşıyorum." dedi.

Dernek Başkanı Mürsel Ardıç da dernek için yer tahsis eden ve destek sunan Kaymakam Dağ ve Başkan Çoban'a teşekkür etti.

Törene İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, İlçe Müftüsü Mehmet Fudail Uyanık, kurum amirleri, muhtarlar ve şehit aileleri katıldı.