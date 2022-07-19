Son dakika haber: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, Kılıçdaroğlu hakkında manevi tazminat davası açtı - Son Dakika
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Son dakika haber: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, Kılıçdaroğlu hakkında manevi tazminat davası açtı

19.07.2022 10:52
Son dakika haber: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, Kılıçdaroğlu hakkında manevi tazminat davası açtı

Son dakika haberlerine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik açıklamaları nedeniyle "hakaret" ve "iftira" suçlarından suç duyurusunda bulundu, 750 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik açıklamaları nedeniyle "hakaret" ve "iftira" suçlarından suç duyurusunda bulundu, 750 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Canikli'nin avukatı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun, 28 Haziran'da partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda ve 30 Haziran'da bir gazeteye verdiği röportajda, Nurettin Canikli'ye yönelik hakaret ve iftiralarda bulunduğu belirtildi.

Dilekçede, Kılıçdaroğlu hakkında hakaret ve iftira suçlarından soruşturma ve kamu davası açılması talep edildi.

Ayrıca Canikli, aynı açıklamalar nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 750 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

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Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Nurettin Canikli, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, Kılıçdaroğlu hakkında manevi tazminat davası açtı - Son Dakika

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