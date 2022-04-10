Son dakika haber: AK Parti Milletvekili Dağlı, trafik kazasında yaralanan askerleri ziyaret etti - Son Dakika
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Son dakika haber: AK Parti Milletvekili Dağlı, trafik kazasında yaralanan askerleri ziyaret etti

10.04.2022 18:39
Son dakika haber: AK Parti Milletvekili Dağlı, trafik kazasında yaralanan askerleri ziyaret etti

Bir son dakika haberine göre AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Adana'nın Kozan ilçesindeki trafik kazasında yaralanan askerleri evlerinde ziyaret etti.

AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Adana'nın Kozan ilçesindeki trafik kazasında yaralanan askerleri evlerinde ziyaret etti.

Dağlı, Adana-Kozan kara yolu Mansurlu kavşağında dün otomobille askeri aracın çarpışması sonucu yaralanan ve Kozan Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edilen Jandarma Uzman Çavuş Suat Bolat ile Jandarma Uzman Çavuş İsmail Akçin'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Dağlı, askerlere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçmiş olsun dileğini iletti.

Milletvekili Dağlı'ya, ziyaretinde Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık ve AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili de eşlik etti.

Dün Adana-Kozan kara yolu Mansurlu kavşağında Mustafa Ç. idaresindeki 01 JB 505 plakalı otomobille askeri araç çarpışmış, kazada 2 asker şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı.

Son dakika haber: AK Parti Milletvekili Dağlı, trafik kazasında yaralanan askerleri ziyaret etti
Son dakika haber: AK Parti Milletvekili Dağlı, trafik kazasında yaralanan askerleri ziyaret etti

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: AK Parti Milletvekili Dağlı, trafik kazasında yaralanan askerleri ziyaret etti - Son Dakika


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