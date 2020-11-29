Son dakika! Akrabaların arsa kavgası: 2 ölü - Son Dakika

Son dakika! Akrabaların arsa kavgası: 2 ölü

29.11.2020 19:46

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde evin önündeki arsa nedeniyle akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde evin önündeki arsa nedeniyle akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kavga, Siverek ilçesine bağlı Başbük kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, akrabalar arasında mahalledeki bir arsa nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgaya Ali Türk ile Kutbizade Yaygın yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kavga nedeniyle mahalleye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Bölgede önlem alan ekipler, kavganın daha da büyümesini önlemeye çalıştı. Hastaneye gelen ölenlerin yakınları sinir krizi geçirdi. Gerginlik yaşanmaması için hastane önünde çevik kuvvet polisi tarafından önlem alındı.

Cenazeler otopsi için morga kaldırılırken kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Şinasi İnan/İHA)

Son dakika! Akrabaların arsa kavgası: 2 ölü
Son dakika! Akrabaların arsa kavgası: 2 ölü
Son dakika! Akrabaların arsa kavgası: 2 ölü
Son dakika! Akrabaların arsa kavgası: 2 ölü

Şanlıurfa, Siverek, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Akrabaların arsa kavgası: 2 ölü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 29 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 29 bin 281 yeni vaka tespit edildi Formula 1'de korkunç kaza! Romain Grosjean'ın aracı ikiye bölündü Manchester United'dan müthiş geri dönüş! Cavani takımını ipten aldı Babası sinir krizi geçirdi! 6'ncı kattan düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Kadıköy'de bir gol daha! Meşin yuvarlak 3. kez ağlarla buluştu Tarla sürerken traktörden düşen sürücü, hayatını kaybetti Hezimete uğrayan Paşinyan'dan tarihi itiraf: Azerbaycan'la savaşacak gücümüz kalmadı Anıl Karaer'in top toplayıcı çocuğa doğru sert bir vuruş yaptı ve büyük tepki çekti
Derbide sakatlanan Diego Perotti oyuna devam edemedi Derbide sakatlanan Diego Perotti oyuna devam edemedi         
19:54
İsrailli yetkiliden Fahrizade suikastıyla ilgili kriz çıkaracak sözler: Dünya bize teşekkür etmeli İsrailli yetkiliden Fahrizade suikastıyla ilgili kriz çıkaracak sözler: Dünya bize teşekkür etmeli         
19:25
Pasaport harçlarına zam geldi! İşte yeni fiyatlar Pasaport harçlarına zam geldi! İşte yeni fiyatlar         
19:12
Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Başkanı Reşat Bahat: Türkiye'de yoğun bakımlarda 500 boş yatak kaldı Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Başkanı Reşat Bahat: Türkiye'de yoğun bakımlarda 500 boş yatak kaldı         
19:06
Koronavirüs henüz bitmeden İngiltere'de kuş gribi salgını patlak verdi Koronavirüs henüz bitmeden İngiltere'de kuş gribi salgını patlak verdi         
17:52
İbo Show'da duygusal anlar! Kibariye'nin 'Annem' yorumu, İbrahim Tatlıses'i ağlattı İbo Show'da duygusal anlar! Kibariye'nin 'Annem' yorumu, İbrahim Tatlıses'i ağlattı         
17:18
Cinnet getiren kayınpeder dehşet saçtı! Torunlarının gözü önünde gelinini vurup, intihar etti Cinnet getiren kayınpeder dehşet saçtı! Torunlarının gözü önünde gelinini vurup, intihar etti         
16:33
Son Dakika: TSK'ya yönelik sözleri için CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika: TSK'ya yönelik sözleri için CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı         
16:16
Alişan ve Demet Akalın'ın Şanlıurfa'daki tedbirsiz ziyafeti tepki çekmişti! Belediye iddialara yanıt verdi Alişan ve Demet Akalın'ın Şanlıurfa'daki tedbirsiz ziyafeti tepki çekmişti! Belediye iddialara yanıt verdi         
16:04
54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı 54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı         
14:29
Ermenistan ordusundan alçak tuzak! Geri çekildikleri bölgelere binlerce mayın bırakmışlar Ermenistan ordusundan alçak tuzak! Geri çekildikleri bölgelere binlerce mayın bırakmışlar         
13:27
Kayıp olarak aranan emekli emniyet müdürü, ölü bulundu Kayıp olarak aranan emekli emniyet müdürü, ölü bulundu         
13:23
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok geldiği gibi esrarengiz şekilde kayboldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok geldiği gibi esrarengiz şekilde kayboldu         
12:35
Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak         
10:56
Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi         
10:15
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim         
09:50
Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi         
14:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2020 20:03:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Akrabaların arsa kavgası: 2 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei