Üye Girişi
Son dakika haber... Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez açık kalp ameliyatı gerçekleştirildi - Son Dakika

Son dakika haber... Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez açık kalp ameliyatı gerçekleştirildi

31.12.2021 14:57
Son dakika haber... Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez açık kalp ameliyatı gerçekleştirildi

Son dakika haberler: Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, ilk açık kalp ameliyatı gerçekleştirildi.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, ilk açık kalp ameliyatı gerçekleştirildi.

Alanya ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Ramazan Kaya, kalp damar tıkanıklığı nedeniyle Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, başvurdu. Kaya, hastanenin yeni açılan servisinde Ankara Şehir Hastanesi Eğitim Sorumlusu Kalp Damar Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik ve Prof. Dr. Ümit Kervan'ın koordinasyonluğunda yaklaşık 4 saat süren ameliyata alındı. Başarılı geçen operasyonun ardından Kaya'nın tedavisi yataklı servis biriminde devam etti.

Başhekim Vekili Mustafa Etli, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastane olarak sağlık alanında bir ilki başardıklarını söyledi. Hastanelerinin yeni bir aşamaya geçmiş olduğunu ifade eden Etli, şunları kaydetti:

"Kalp merkezini kurmuştuk. Açık kalp ameliyatlarını başlamak için de uğraşlarımız vardı. Ancak Kovid-19 nedeniyle ertelemek zorunda kaldık. Bu süreçte büyük uğraş ve çabalarımızla koordinatör hastanemiz, fiziksel ve teknik ekipmanları denetledi. Olumlu görüş bildirdikten sonra ameliyat için gün saymaya başladık." dedi.

Servisin ilk hastasının da Ramazan Kaya olduğunu dile getiren Etli, koordinatör hastane eşliğinde ameliyatı gerçekleştirdiklerini belirtti. Herhangi bir sıkıntı olmadan hastanın sağlığına kavuştuğunu anlatan Etli, "Yoğun bakımdan çıktı. Haftaya da evine göndereceğiz. Bundan sonra artık açık kalp cerrahisi hastanemizin bir rutini haline gelecek. Bundan sonra vatandaşlarımızda güvenle gelip burada kalp ameliyatlarını olabilirler. " ifadelerini kullandı.

Hasta Ramazan Kaya ise hastanede başhekimden hizmetçisine kadar çok güzel bir hizmet verildiğini söyledi. Bu anlamda ilk açık kalp ameliyatı hastası olmanın kendisi için tesadüf olduğunu dile getiren Kaya, "Doktorların ve sağlık sektörü çalışanlarının hakkı yenmez. Bazen doktorlara saldırıyorlar. Zoruma gidiyor. Oysa bizler için uğraşıyorlar." diye konuştu.

YORUMLAR
500

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ramazan Kaya, Alanya, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez açık kalp ameliyatı gerçekleştirildi - Son Dakika


"2300 yılından geliyorum" diyen adam 2022 yılında yaşanacak korkunç olayı söyledi: 24 Mayıs'ta uzaylılar gelecek "2300 yılından geliyorum" diyen adam 2022 yılında yaşanacak korkunç olayı söyledi: 24 Mayıs'ta uzaylılar gelecek         
14:58
2022'de 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak! İşte açılan kadrolar 2022'de 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak! İşte açılan kadrolar         
14:50
Ümraniye'de çalınan aracının başına 15 bin lira ödül koydu! Hala bulunamıyor Ümraniye'de çalınan aracının başına 15 bin lira ödül koydu! Hala bulunamıyor         
14:46
Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti         
14:37
TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi! TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!         
14:26
Ameliyat edilen Erkan Petekkaya'dan ilk açıklama: Böbrek taşı alınıp stent takıldı Ameliyat edilen Erkan Petekkaya'dan ilk açıklama: Böbrek taşı alınıp stent takıldı         
13:28
Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak         
11:58
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
613 milyon liralık destek ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı 613 milyon liralık destek ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı         
10:31
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14
F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı         
20:46
Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı         
20:45
Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek         
20:07
Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi         
19:12
Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı         
18:25

Son Dakika Haberleri
14:47 Tuğba Ekinci: AK Parti'ye hiç oy vermedim
14:35 Taliban'ın son düşmanları vitrin mankenleri! Şeriata aykırı diye kafaları kesilecek
14:32 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı
14:25 TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!
14:23 Ajda Pekkan, 4 yıldır alıcı bulamadığı villasının fiyatını 75 milyona çıkardı
14:19 Beren Saat çok özel açıklamalarıyla bu akşam Gain ekranlarında!
14:15 2021'in en iyi dizileri belli oldu! 1 numarada Yargı var! Diğer 6'sı hangisi?
13:56 Mustafa Sarıgül canlı yayında TikTok videosu çekti
13:47 Kız arkadaşından şans öpücüğü aldı, saatçide vurgun yaptı!
13:45 Son Dakika! Benzin ve motorinden sonra bir büyük zam da LPG'ye!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 15:05:12. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez açık kalp ameliyatı gerçekleştirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement