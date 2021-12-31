Son dakika haber... Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez açık kalp ameliyatı gerçekleştirildi - Son Dakika

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, ilk açık kalp ameliyatı gerçekleştirildi.

Alanya ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Ramazan Kaya, kalp damar tıkanıklığı nedeniyle Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, başvurdu. Kaya, hastanenin yeni açılan servisinde Ankara Şehir Hastanesi Eğitim Sorumlusu Kalp Damar Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik ve Prof. Dr. Ümit Kervan'ın koordinasyonluğunda yaklaşık 4 saat süren ameliyata alındı. Başarılı geçen operasyonun ardından Kaya'nın tedavisi yataklı servis biriminde devam etti.

Başhekim Vekili Mustafa Etli, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastane olarak sağlık alanında bir ilki başardıklarını söyledi. Hastanelerinin yeni bir aşamaya geçmiş olduğunu ifade eden Etli, şunları kaydetti:

"Kalp merkezini kurmuştuk. Açık kalp ameliyatlarını başlamak için de uğraşlarımız vardı. Ancak Kovid-19 nedeniyle ertelemek zorunda kaldık. Bu süreçte büyük uğraş ve çabalarımızla koordinatör hastanemiz, fiziksel ve teknik ekipmanları denetledi. Olumlu görüş bildirdikten sonra ameliyat için gün saymaya başladık." dedi.

Servisin ilk hastasının da Ramazan Kaya olduğunu dile getiren Etli, koordinatör hastane eşliğinde ameliyatı gerçekleştirdiklerini belirtti. Herhangi bir sıkıntı olmadan hastanın sağlığına kavuştuğunu anlatan Etli, "Yoğun bakımdan çıktı. Haftaya da evine göndereceğiz. Bundan sonra artık açık kalp cerrahisi hastanemizin bir rutini haline gelecek. Bundan sonra vatandaşlarımızda güvenle gelip burada kalp ameliyatlarını olabilirler. " ifadelerini kullandı.

Hasta Ramazan Kaya ise hastanede başhekimden hizmetçisine kadar çok güzel bir hizmet verildiğini söyledi. Bu anlamda ilk açık kalp ameliyatı hastası olmanın kendisi için tesadüf olduğunu dile getiren Kaya, "Doktorların ve sağlık sektörü çalışanlarının hakkı yenmez. Bazen doktorlara saldırıyorlar. Zoruma gidiyor. Oysa bizler için uğraşıyorlar." diye konuştu.