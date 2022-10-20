Son dakika haber! Ankara'da FETÖ soruşturmasında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika
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Son dakika haber! Ankara'da FETÖ soruşturmasında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

20.10.2022 09:16
Son dakika haber! Ankara'da FETÖ soruşturmasında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgüt hiyerarşisinde çeşitli konumlarda görev aldıkları, örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya destek sağlamak amacıyla hesaplarında artış yaptıkları tespit edilen ve ByLock kullandıkları belirlenen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
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Ankara 3. sayfa haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün esnaf/sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; Ankara 3. sayfa haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün esnaf/sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; Ankara haberi | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 40 milyon dolarlık... Ankara haberi | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 40 milyon dolarlık...

Cumhuriyet, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Ankara'da FETÖ soruşturmasında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Ankara'da FETÖ soruşturmasında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika
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