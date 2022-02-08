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Son dakika haber! Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haber! Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı

08.02.2022 10:43
Son dakika haber! Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre Ankara'da uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 11 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda ve miktarda da uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Ankara'da uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 11 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda ve miktarda da uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca 30 Ocak - 7 Şubat tarihleri arasında Kahramankazan ilçesi Akıncı Yol Kontrol ve Arama Noktasında gerçekleştirilen kimlik kontrolü esnasında şüpheli hareketler sergileyen bir şahsın üzerinde yapılan aramada 100 gram toz esrar ele geçirildi. Güdül ilçesindeki şüpheli bir kişinin evinde ve aracında yapılan aramada ise bin 187 gram kubar esrar ele geçirildi. Altındağ ilçesindeki 4 kişiyi toprağa 761 gramlık esrarı zulaladığı anda yakalayan ekipler, Haymana'da durdurdukları şüpheli aracın içerisinde bulunan 2 kişiye yaptıkları üst aramasında ise 5 gram kubar esrar, 5 gram esrar, 0,5 gram kokain ve 2 adet satışa yasak hapı ele geçirdi. Mamak'taki şüpheli bir şahsın üzerinde yapılan üst aramasında ise 7,80 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Altındağ Karacaören Mahallesinde şüphe üzerine durdurulan ticari taksi ve içerisinde bulunan şahıs üzerinde yapılan arama sonucunda da 5 gram metamfetamin ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Bahse konu 6 olayda yakalanan toplam 11 şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldığı belirtildi. - ANKARA

Son dakika haber! Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı

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Uyuşturucu, Jandarma, Ankara, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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