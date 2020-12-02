Son dakika haber... Başkent'te DAEŞ operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber... Başkent'te DAEŞ operasyonu: 18 gözaltı
02.12.2020 10:48
Son dakika 3. sayfa haberi: - Başkent'te DAEŞ operasyonu: 18 gözaltı Başkent'te gerçekleştirilen terör operasyonunda, DAEŞ terör örgütü ile irtibatlı oldukları tespit edilen Irak uyruklu 18 şahıs gözaltına alındı.
- Başkent'te DAEŞ operasyonu: 18 gözaltı
ANKARA - Başkent'te gerçekleştirilen terör operasyonunda, DAEŞ terör örgütü ile irtibatlı oldukları tespit edilen Irak uyruklu 18 şahıs gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince 2 Aralık Salı günü gerçekleştirilen operasyon kapsamında Irak uyruklu oldukları tespit edilen 18 şahıs gözaltına alındı. Ankara genelinde DAEŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 20 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda Irak uyruklu 18 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların ise hala devam ettiği öğrenildi.
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