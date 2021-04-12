Son dakika haber: Antalya Bilim Merkezi, makine mühendislerini ağırladı - Son Dakika

Son dakika haber: Antalya Bilim Merkezi, makine mühendislerini ağırladı

12.04.2021 11:40
Son dakika haber: Antalya Bilim Merkezi, makine mühendislerini ağırladı, System.String[]

Son dakika haber: Kepez Belediyesinin Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliğiyle eski Dokuma Fabrikası'nda 12 bin 500 metrekare alana kurduğu Antalya Bilim Merkezi, makine mühendislerini ağırladı.

Kepez Belediyesinin Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliğiyle eski Dokuma Fabrikası'nda 12 bin 500 metrekare alana kurduğu Antalya Bilim Merkezi, makine mühendislerini ağırladı.

Akdeniz'in ilk ve tek bilim merkezi, 30 Ağustos 2021'de kapılarını bilim ve teknolojiye aralıyor. Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliğiyle eski Dokuma Fabrikası'nda 12 bin 500 metrekare alana kurulan, 14 ayrı tema ve 6 farklı atölyenin yer aldığı Antalya Bilim Merkezi, açılış öncesi sadece deneme eğitimleri için öğrencilere açılmıştı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Dönemimin en büyük eseri" dediği bilim merkezinin dört dörtlük, eksiksiz olması için büyük bir gayretle çalışıyor. Başkan Tütüncü, açılış öncesi şehrin ileri gelenlerini, odaları, sivil toplum kuruluşlarını da bilim merkezinde ağırlayarak, bilgi alışverişinde bulunuyor. Başkan Tütüncü, çalışmalarını çok önemsediği makine mühendislerini de Antalya Bilim Merkezinde konuk etti. Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı İbrahim Atmaca ve yönetimini ağırlayan Tütüncü, heyete de rehberlik etti.

"En renkli bilim merkezi"

Antalya Bilim Merkezi'nde 14 ayrı tema ve 6 farklı atölyenin bulunduğunu belirten Tütüncü, "30 Ağustos'ta, Zafer Bayramı'nda, büyük bir zafer coşkusu ile bu bilim merkezinin kapılarını şehre, gençlerimize, geleceğimize, yarınlarımıza açacağız" dedi. Dokuma kompleksinin müstesna bir yaşam alanına kavuşmasında amiral gemisi olacak en önemli yatırımın Antalya Bilim Merkezi olduğunun vurgulayan Tütüncü, "Bu bizim yaklaşık 7 yıllık bir planlamamızın, hayalimizin neticesinde, Türkiye'nin en kapsamlı, en geniş, en büyük, en çeşitli en renkli ve paydaşları itibariyle de çok zengin bir bilim merkezi olacak. Açıldığı andan itibaren herkesin dikkatini çekecek bir eser olacak. Biz bu eseri belediyemizin imkanları ile hemşerilerimize şehrimize bir değer olsun diye ortaya koyduk. Bunu yaparken büyük hedeflerimiz vardı, büyük hayallerimiz vardı. O hayalleri gerçekleştireceğimize yürekten inanıyorum. Bu bilim merkezinin bir özel yanı ve yönü daha var. O da bu şehri paylaşan ve hedefinde, merkezinde bilim olan bilimle muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma ülküsüne ilerleyen herkesin güçlerini birleştireceği, herkesin işbirliği yapabileceği bir bilimsel platform olsun istedik. Bu sebepten dolayı şehrimizdeki çok önemli bilim insanları ile bilime çok kıymet veren sivil toplum kuruluşlarımızla da güç birliği yapma, işbirliği ortaya koyma ve bunun mutluluğunu yaşama konusunda da üstün bir gayreti ortaya koyduk."dedi.

"Bilim merkezi kalpleri birleştirsin"

"Nasıl ki; Cemil Meriç Kütüphanesi'nde kitaplar kalplerimizi birleştirdi, Bilim Merkezi'nde de bilim ve bilimsel çalışma, bilimsel bilgi ve bu uğurda verilen birlikte müşterek gayretler kalpleri birleştirsin" diyerek sözlerine devam eden Tütüncü, " Ben çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar şehrimizdeki pek çok bilim insanı bize teveccüh gösterdi. Antalya bilim merkezine katkı sağlama konusunda kendilerince bir çalışma yapmak istediklerini ifade ettiler. Bu büyük bir mutluluk vesilesi İbrahim Hocama, çok teşekkür ediyorum. Makine Mühendisleri Odası Antalya Şubesi bizi şereflendirdiler. Onların heyetiyle güzel bir inceleme gezisi yaptık. Acaba birlikte bilim merkezinde, bilim temelinde gençlere ufuk çizme yönünde nasıl bir katkı sağlayabiliriz, nasıl bir işbirliğine kapı aralayabiliriz onları konuştuk. Mühendisleri çok önemsiyorum. Onların bilime kazandırabilecekleri çok şeyin olduğuna inanıyorum. Katacakları çok değerler olduğunu biliyorum. İnşallah onların güzel bakışlarıyla da bilim merkezimiz bambaşka bir seviyede kendisini geliştirecektir. Bundan sonra burada birlikte beraberce bu güzel şehrin gençleri için çalışmalar yapmak, bu şehirde bilimsel bilgiye erişmek için çaba sarf eden gençlere fırsat eşitliği ortaya koymak anlamında birlikte beraber çalışmaktan da zevk alacağım." ifadelerini kullandı.

"Gençler bilim ve teknoloji konuşsun"

Bilim merkezinin kalpleri birleştiren güzel bir merkezi olacağını bildiren Tütüncü, "Bilim temelinde, tasarım temelinde, sanat temelinde inşallah bu güzel merkezde çok daha güzel çalışmaların mutluluğuna birlikte beraber varacağız. Daha güzel hedefleri birlikte beraberce ortaya koyacağız. Bu ülkenin gençleri tasarım konuşsun, bilim konuşsun, teknoloji konuşsun istiyoruz. İşte onlar için burada böyle güzel bir mekan hazırladık. Hayırlı olsun. " dedi.

Bilim merkezi müthiş bir eser

Atmaca da, büyük projede emeği geçenlere teşekkür etti. - ANTALYA

Son dakika haber: Antalya Bilim Merkezi, makine mühendislerini ağırladı
Son dakika haber: Antalya Bilim Merkezi, makine mühendislerini ağırladı
Son dakika haber: Antalya Bilim Merkezi, makine mühendislerini ağırladı
Son dakika haber: Antalya Bilim Merkezi, makine mühendislerini ağırladı
Son dakika haber: Antalya Bilim Merkezi, makine mühendislerini ağırladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Antalya Bilim Merkezi, makine mühendislerini ağırladı - Son Dakika


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