Son dakika haber! Antalya'da 560 tonluk vinç yatırımı, lüks yat siparişlerini hareketlendirdi - Son Dakika

Son dakika haber! Antalya'da 560 tonluk vinç yatırımı, lüks yat siparişlerini hareketlendirdi

16.05.2021 11:11
Son dakika haber! Antalya'da 560 tonluk vinç yatırımı, lüks yat siparişlerini hareketlendirdi, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yat üretiminde Türkiye'nin İtalya ve Hollanda'dan sonra üçüncü sırada yer almasında önemli role sahip Antalya Serbest Bölge, 560 ton taşıma kapasiteli travel lift (vinç) yatırımı ile lüks yat üretimi, bakımı ve onarımı için Akdeniz çanağında en çok tercih edilen tersanelerden biri oldu.

Yat üretiminde Türkiye'nin İtalya ve Hollanda'dan sonra üçüncü sırada yer almasında önemli role sahip Antalya Serbest Bölge, 560 ton taşıma kapasiteli travel lift (vinç) yatırımı ile lüks yat üretimi, bakımı ve onarımı için Akdeniz çanağında en çok tercih edilen tersanelerden biri oldu.

Son 20 yılda 1,3 milyar dolar değerinde 479 yatı mavi suyla buluşturan bölge, yat imalatında dünyanın en önemli merkezlerinden biri haline geldi.

İtalya'dan İngiltere'ye, ABD'den Rusya'ya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar dünyanın birçok yerinden lüks yat siparişi alan bölgede, 22'si yabancı sermayeli 45 firma yat sektöründe faaliyet gösteriyor.

Boyutlarına göre 30 metrelikten 70 metreye kadar yat üretiminin gerçekleştirildiği bölge, 560 ton taşıma kapasiteli vincin faaliyete geçmesiyle daha da hareketlendi.

Şubatta montajı yapılan ve marttaki deneme testlerinin ardından nisan ayının ilk günlerinden itibaren 60 metreye kadar uzunluktaki tekneleri denize indiren ya da denizden karaya çıkaran vinç, yat imalatı, bakımı ve onarımında siparişleri artırdı.

"Vinç hem yatırımcıların hem de yat sahiplerinin ilgisini artırdı"

Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, AA muhabirine, rıhtımda ülke ekonomisine daha fazla girdi sağlamak amacıyla önemli yatırımlar yaptıklarını, bunlardan birinin de dünyada en modern sistemlerden biri olarak görülen vinç olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen bölgede tedbirler eşliğinde hummalı bir çalışmanın yürütüldüğünü dile getiren Gürses, "Büyük yatlar için iş güvenliği açısından büyük kolaylık sağlayan vinç, faaliyete başladığı ilk gün yapımı tamamlanan 5 tekneyi denize indirdi." dedi.

2 bin ton kapasiteli asansör sistemi haziranda faaliyete girecek

Rıhtımdaki diğer önemli projenin ise 2 bin ton ve 90 metreye kadar olan yatları denize indiren bir asansör sistemini hayata geçirmek olduğuna işaret eden Gürses, şunları kaydetti:

"Bu Türkiye'de ilk olacak, çok güvenilir bir sistem. Dünyada yat bakım ve onarım merkezlerinde kullanılıyor. Haziran sonu gibi bunun da devreye girmesini planlıyoruz. Bu da faaliyete başladığında 45 yat sektörü firması, vinci ve asansörüyle önemli bir tersane haline geleceğiz. Sadece Antalya'ya değil, ülkemize ciddi anlamda döviz kazandıracak yatırımlara imza atılıyor. Yurt dışından özellikle Orta Doğu'da yat imalatı, bakımı ve onarımı için Akdeniz çanağında tercih edilen bir bölge konumundayız."

Gürses, 2000'li yıllardan bu yana yapılan yatların da bölgenin tanınırlığını artırdığını, bu yatırımlarla bölgenin daha fazla yat üretimine, bakım ve onarımına ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Yat üretimi bakımından Türkiye'nin dünyada üçüncü sırada bulunduğuna dikkati çeken Gürses, "Dünyada yat üretiminde söz sahibi İtalya ve Hollanda'dan sonra Türkiye yer alıyor. Bu büyük bir başarı. Yeni yatırımlar da ülkeye ciddi bir sinerji, katma değer, ivme ve istihdam kazandıracak." diye konuştu.

Hollanda, Türkiye, Antalya, İtalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Antalya'da 560 tonluk vinç yatırımı, lüks yat siparişlerini hareketlendirdi - Son Dakika Ekonomi


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