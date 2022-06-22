Hurdacılara polis ve zabıta baskını

Boş alanları hurdalığa çeviren hurdacıların topladıkları malzemelere el konuldu

ANTALYA - Manavgat'ta kaçak olarak hurda toplayarak Sorgun Mahallesi'ndeki boş alanları hurdalığa dönüştüren hurdacıların araçlarına ve topladıkları malzemelere zabıta ve polis ekiplerince el konuldu. Manavgat'ın geri dönüşüm ihalesini alan firma yetkilisi Ramazan Eskinus, yabancı uyruklu ve diğer illerden gelen hurdacılara aman verilmeyeceğini söyledi.

Manavgat'ta il dışından gelen ve yabancı uyruklu şahısların, pet ve karton gibi geri dönüşüm malzemelerini toplamak suretiyle, Sorgun Mahallesi başta olmak üzere boş alanları çöplüğe dönüştürmeleri polis ve zabıtayı harekete geçirdi. Geçtiğimiz günlerde aynı mahallede çevre yolu yakınlarında 2 ayrı bölgenin hurdalığa dönüştürüldüğü bilgisini alan Manavgat Belediyesi Zabıta ekipleri, Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin desteğiyle bu alanlara yaptıkları baskında hurda toplanan malzemelere el koyarken, çok sayıda pet şişe kamyonlarla çöplüğe tanışmıştı. Hurda toplayan şahıslar, yapılan kimlik ve GBT kontrollerinin ardından Manavgat'ta bu işi yapmamaları konusunda uyarılmıştı.

Yine aynı manzara

Yine Sorgun Mahallesi'nde etrafı kamışlarla çevrili olması nedeniyle dikkat çekmeyen bir bölgenin dökülen pet şişeler nedeniyle çöplüğe dönüştürüldüğü bilgisine ulaşan zabıta ekipleri, polisler eşliğinde bölgeye baskın düzenledi. Bölgenin dökülen çöpler nedeniyle hurdalığa dönüştürüldüğü, hurda toplayanlar için yatacak alanlar oluşturulduğu, yemeklerini yine burada pişirip yedikleri gözlenirken, hurdalıkta bulunan 1'i Türk diğeri yabancı uyruklu 2 kişi kendilerinin işçi olduğunu, hurdaların Antalya'da bir ekibe ait olduğunu söyledi. Üzerinde kimlik bulunmayan yabancı uyruklu şahıs hakkında yasal işlem yapılırken, çevreye saçılmış hurdalar kepçe ve kamyonlarla kaldırıldı.

"Bu şahıslarla mücadelemiz sürecek"

Manavgat Belediyesinin geri dönüşüm ihalesini alan firma sahibi Ramazan Eskinus, "Son günlerde başka illerden gelenlerin yanında Antalya'da bazı firmalar adına hurda toplayıp kamyonlarla Antalya'ya gönderen yabancı uyruklular var. Bunlarla sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız. Zabıta ve polisimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.