Son dakika haber! Antalya'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Antalya'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

17.05.2022 00:58
Son dakika haber! Antalya'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Edinilen son dakika haberine göre Antalya'da iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Antalya'da iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3805 Sokak'ta iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silah ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis, güvenlik önlemi aldı. Kovalamaca sonucu silahla kaçan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Ekipler, çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

Caddeyi trafiğe kapatan ekipler, olayda kullanılan iki tabanca ile sopaları ele geçirdi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Van'da çeşitli suçlardan aranan 25 kişi tutuklandı Son dakika haberi: Van'da çeşitli suçlardan aranan 25 kişi tutuklandı Hız tutkunları Antalya'da buluştu Hız tutkunları Antalya'da buluştu

Antalya, Polis, Silah, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Antalya'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
00:59 Benzin fiyatına 1 lira 70 kuruş zam yapıldı! Litre fiyatı neredeyse 23 liraya çıktı
00:43 DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Metaverse evreninde dünyanın ilk siyasi mitingini verecek!
00:41 İsveç ve Finlandiyalılardan tepki toplayan anket cevabı! "Türkiye'ye bir saldırı olursa savunalım mı?" sorusuna olumsuz yanıt verdiler
00:31 Torrent'in sözleri futbolseverleri ikiye böldü: Türkiye dışına çıkarsanız, orada farklı bir futbol var
00:13 Erdoğan'dan El Nahyan'ın vefatı sebebiyle BAE'ye taziye ziyaretinde bulunacak
23:34 CHP, SADAT'ı Meclis gündemine taşıyor: Göreceğiz bakalım bu SADAT denilen yapıyı oylarıyla kimler kollayacak
23:30 Kerem Aktürkoğlu, "Harry Potter" sevincini neden yapmadı? Gazetecilere verdiği cevap üzdü: Yorgunum
23:10 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Arapça çağrıda bulundu: Milletimizden çalınanlarla yapılan hiçbir şey size satılamaz
22:44 "Bir Şarkısın Sen" yarışmasının sempatik ismi Berna Karagözoğlu'nun son hali görenleri şaşırttı
22:28 Lewandowski soluğu Türkiye'de aldı! Eşinin paylaşımı taraftarı mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 01:15:12. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Antalya'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement