Son dakika haber: Antalya'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 25 tarihi eser ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sırtköy Mahallesi'nde ikamet eden N.B. ve M.E'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.

Zanlılara ait evlerdeki aramada, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 5 taş heykel, 11 taş obje, 3 bronz kap, 5 bronz obje, bronz su matarası ile 3 av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

El konulan tarihi eserlerin incelenmek üzere Side Müze Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.