Son dakika haber | Araç dereye düştü: 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Araç dereye düştü: 4 yaralı

07.05.2022 17:10
Son dakika haber | Araç dereye düştü: 4 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi... Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde dereye düşen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde dereye düşen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Malatya karayolu Dokuzdolambaç mevkinde içerisinde 4 kişi bulunan otomobil yoldan çıkarak dereye düştü. Çevredekilerin ihbarı sonrasında kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkarılan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Son dakika haber | Araç dereye düştü: 4 yaralı
Son dakika haber | Araç dereye düştü: 4 yaralı
Son dakika haber | Araç dereye düştü: 4 yaralı

YORUMLAR
500
Sivas'ta otomobil hırsızlığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı Sivas'ta otomobil hırsızlığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı Kayseri'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı Kayseri'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Pınarbaşı, Otomobil, Malatya, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Araç dereye düştü: 4 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
19:45 Mısır'da su artıma tesisine saldırı! Teröristler, çıkan çatışmada 11 askeri öldürdü
19:43 Engelli arabasıyla yağmura yakalanan eski milletvekili Bennur Karaburun ve ona şemsiye tutan Samet Ateş evlilik kararı aldı
19:32 Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında sert konuşan Koç'a cevap verdi: İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum
19:02 Galatasaray akın akın geliyor! Başakşehir tüm hatlarıyla defansta
19:02 Trabzonsporluları deliye döndürecek pankart!
18:25 Fenerbahçe taraftarından, Trabzonspor'a pankartlı gönderme: Herkes haddini bilecek
18:24 Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kasoulides iddia etti: ABD silah ambargosunun kaldıracak
18:22 Haliç Tersanesinin çatısında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı!
18:22 Süper Lig'de Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük rakiplerini mağlup etti!
17:28 Yatak odasına girdiğinde karısını başka bir erkekle yakalayan adam kalp krizinden öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 20:13:39. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Araç dereye düştü: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement