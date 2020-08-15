Son dakika haber! Aracın sıkıştırdığı ambulans şarampole yuvarlanarak yandı, sağlık çalışanları ve hasta... - Son Dakika

Aracın sıkıştırdığı ambulans şarampole yuvarlanarak yandı, sağlık çalışanları ve hasta ölümden döndü

DÜZCE'de, bir aracın sıkıştırması sonrası kontrolden çıkan ambulans şarampole yuvarlandı. 3 sağlık personeli ambulansta bulunan hastayı dışarı çıkarırken, ambulans alev alev yandı.

Kaza saat 22.30 sıralarında, Düzce Kuzey Çevre Yolu Konuralp Mahallesi bağlantı noktasında meydana geldi. Yığılca ilçesinden hasta getiren Rafet Başkurt idaresindeki 81 AP 141 plakalı ambulans Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne döndüğü sırada iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Ambulansta bulunan 3 sağlık personeli dışarı çıktıktan sonra ambulansta bulunan hastayı çıkardı. Ambulans bir anda alev aldı. Alev alev yanmaya başlayan ambulansın içinde bulunan oksijen tüpleri de patladı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, hasta ve sağlık personelini ambulanslara aldı. İtfaiye ekipleri yanan ambulansı söndürdü.

Olay yerine gelen Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, ?Arkadaşlarımız bir aracın sıkıştırması sonucu kaza yaptı. Durumları iyi olan sağlık çalışanı arkadaşlarımız kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Ambulans ise yandı. Hepimize geçmiş olsun.ö dedi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.