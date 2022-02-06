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Son dakika: İTFAİYE ERİ, 189 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ - Son Dakika

Son dakika: İTFAİYE ERİ, 189 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

06.02.2022 17:49

Son dakika haberleri... KÜTAHYA'da geçen yıl Temmuz ayında müdahale ettiği bir anız yangınında itfaiye aracından düşerek ağır yaralanan Cengizhan Tetikişçi (38) tedavi gördüğü hastanede 189 günlük yaşam savaşını kaybetti.

KÜTAHYA'da geçen yıl Temmuz ayında müdahale ettiği bir anız yangınında itfaiye aracından düşerek ağır yaralanan Cengizhan Tetikişçi (38) tedavi gördüğü hastanede 189 günlük yaşam savaşını kaybetti. İtfaiye eri Tetikişçi, İtfaiye Müdürlüğü önündeki törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kütahya'da geçen yıl Temmuz ayında merkeze bağlı Köprüören köyü, Yakacı mevkiinde mevkiinde bir arazide anız yangını çıktı. Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli Cengizhan Tetikişçi, ekiple birlikte gittiği anız yangınına itfaiye aracı üzerinde tazyikli suyla müdahale ederken bir anlık dengesizlik sonucu araçtan düştü. Ağır yaralanan Tetikişçi, tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 189 günlük yaşam savaşını kaybetti. İtfaiye eri Tetikişçi için Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene Tetikişçi'nin annesi Müzeyyen, babası Abdullah, kardeşi Oğuzhan, kız kardeşi Çiğdem Tetikişçi'nin yanı sıra Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Belediye Başkan vekili Abdullah Damcı, Kütahya Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Jandarma Komutanı Albay Murat Kırbaç, mesai arkadaşları ile halk katıldı. Tetikişçi'nin annesi oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı göktü. Özgeçmişin okunan Tetikişçi'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi edilen duaların ardından mesai arkadaşları tarafından kendi kullandığı itfaiye aracına konularak Ulu Camii bahçesine getirildi.

Ulu Camii de cenaze namazı kılınan itfaiye eri Cengizhan Tetikişçi, Sultanbağı Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Son dakika: İTFAİYE ERİ, 189 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Son dakika: İTFAİYE ERİ, 189 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Son dakika: İTFAİYE ERİ, 189 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Son dakika: İTFAİYE ERİ, 189 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Son dakika: İTFAİYE ERİ, 189 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Son dakika: İTFAİYE ERİ, 189 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Son dakika: İTFAİYE ERİ, 189 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Son dakika: İTFAİYE ERİ, 189 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Son dakika: İTFAİYE ERİ, 189 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Son dakika: İTFAİYE ERİ, 189 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Son dakika: İTFAİYE ERİ, 189 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Son dakika: İTFAİYE ERİ, 189 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Son dakika: İTFAİYE ERİ, 189 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Son dakika: İTFAİYE ERİ, 189 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Son dakika: İTFAİYE ERİ, 189 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Son dakika: İTFAİYE ERİ, 189 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Son dakika: İTFAİYE ERİ, 189 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Son dakika: İTFAİYE ERİ, 189 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

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Kütahya Belediyesi, Kütahya, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: İTFAİYE ERİ, 189 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: İTFAİYE ERİ, 189 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ - Son Dakika
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