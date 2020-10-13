Son dakika haber! Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Son dakika haber! Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

13.10.2020 18:13
Son dakika haber! Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı, System.String[]

Son dakika haberleri... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Libya'da 656'ya, Kuveyt'te 672'ye, Umman'da 1053'e, Filistin'de 459'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 448'e, Yemen'de 596'ya yükselirken, Katar'da vaka sayısı arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Libya'da 656'ya, Kuveyt'te 672'ye, Umman'da 1053'e, Filistin'de 459'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 448'e, Yemen'de 596'ya yükselirken, Katar'da vaka sayısı arttı.

Libya hükümetine bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi, Kovid-19 hastası 12 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1164 kişide de virüs tespit edildiğini duyurdu.

Toplam can kaybının 656'ya, vaka sayısının 44 bin 985'e yükseldiğine işaret edilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 541 artarak 25 bin 7'ye ulaştığı kaydedildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 844 kişide virüs tespit edildiği, 706 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, ülkede toplam can kaybının 672'ye, vaka sayısının 112 bin 737'ye çıktığı belirtilirken, sağlığına kavuşan kişi sayısının ise 104 bin 508 olduğu ifade edildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirirken, 638 kişide daha virüs tespit edildi.

Ülkede toplam can kaybı 1053'e, vaka sayısı 107 bin 213'e, sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 335 artarak 93 bin 557'ye yükseldi.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'da 2, Gazze'de 2 kişi olmak üzere 4 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, 516 kişinin enfekte olduğu, 613 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Tüm Filistin topraklarında toplam can kaybının 459'a, vaka sayısının 56 bin 467'ye yükseldiği aktarıldı. Açıklamada, 49 bin 332 kişinin ise hastalıktan kurtularak sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2 kişi daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1315 kişide virüs tespit edildi.

Toplam can kaybının 448'e yükseldiği ülkede, vaka sayısı 108 bin 608'e, sağlığına kavuşanların sayısı ise 100 bin 7'ye çıktı.

Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19'dan bugüne kadar 596 kişinin öldüğü, ülkede toplam vaka sayısının 2 bin 52'ye, iyileşen hasta sayısının ise 1329'a ulaştığı kaydedildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise 214 yeni vakaya rastlandığı belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki toplam can kaybının 220 olduğu aktarılırken, vaka sayısının 128 bin 405'e, iyileşen hasta sayısının ise 125 bin 373'e yükseldiği kaydedildi.

Koronavirüs, Filistin, Yemen, Umman, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

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