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Son dakika haber... AŞIK VEYSEL'İN OĞLU BAHRİ ŞATIROĞLU, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

Son dakika haber... AŞIK VEYSEL'İN OĞLU BAHRİ ŞATIROĞLU, TOPRAĞA VERİLDİ

06.09.2021 11:37

Son dakika haberi... HALK Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun dün kanser tedavisi gördüğü Mersin'de hayatını kaybeden oğlu Bahri Şatıroğlu (80), Sivas'ın Şarkışla ilçesi Sivrialan köyünde babasının da kabrinin bulunduğu aile mezarlığına defnedildi.

HALK Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun dün kanser tedavisi gördüğü Mersin'de hayatını kaybeden oğlu Bahri Şatıroğlu (80), Sivas'ın Şarkışla ilçesi Sivrialan köyünde babasının da kabrinin bulunduğu aile mezarlığına defnedildi.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2 yıldır karaciğer kanseri tedavisi gören müzisyen ve emekli öğretmen, evli, 4 çocuk babası Bahri Şatıroğlu, 4 Eylül'de hastanede hayatını kaybetti. Dün Mersin Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından Şatıroğlu'nun cenazesi, memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesi Sivrialan köyüne getirildi. Şatıroğlu'nun cenazesine CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ile Şatıroğlu'nun eşi Suzan Şatıroğlu, kızları Filiz, Gündüz, Yıldız ve Yeliz Şatıroğlu ile köylüler katıldı. Bahri Şatıroğlu'nun yakınları cenazede gözyaşı döktü.

'AŞIK BABANA KAVUŞTUN'

Cenazede konuşan kızı Yeliz Şatıroğlu, Babam, iki kapılı handa uzun ince yolu öylesine onurlu, öylesine coşkulu yürüdü ki, bıraktığı en güzel miras, adının hep bu güzelliklerle anılıyor olmasıydı. Bizler çocukları, torunları, kardeşleri, yeğenleri ve dostları için bu bir veda değil. Çünkü yaşanmışlıklarla, güzel anılarla onu hep yüreğimizde taşıyacağız. Canım babam, gül kokulu Gülizar annene, gelmez yola giden aşık babana, kara toprağın bağrına kavuştun. Aşk ile babacığım, devrin daim toprağın bol olsun dedi.

İlçe Müftüsü Tayyip Koçer tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Şatıroğlu'nun cenazesi babası Aşık Veysel Şatıroğlu'nun da bulunduğu aile mezarlığına defnedildi.

Son dakika haber... AŞIK VEYSEL'İN OĞLU BAHRİ ŞATIROĞLU, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber... AŞIK VEYSEL'İN OĞLU BAHRİ ŞATIROĞLU, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber... AŞIK VEYSEL'İN OĞLU BAHRİ ŞATIROĞLU, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber... AŞIK VEYSEL'İN OĞLU BAHRİ ŞATIROĞLU, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber... AŞIK VEYSEL'İN OĞLU BAHRİ ŞATIROĞLU, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber... AŞIK VEYSEL'İN OĞLU BAHRİ ŞATIROĞLU, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber... AŞIK VEYSEL'İN OĞLU BAHRİ ŞATIROĞLU, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber... AŞIK VEYSEL'İN OĞLU BAHRİ ŞATIROĞLU, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber... AŞIK VEYSEL'İN OĞLU BAHRİ ŞATIROĞLU, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber... AŞIK VEYSEL'İN OĞLU BAHRİ ŞATIROĞLU, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber... AŞIK VEYSEL'İN OĞLU BAHRİ ŞATIROĞLU, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber... AŞIK VEYSEL'İN OĞLU BAHRİ ŞATIROĞLU, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber... AŞIK VEYSEL'İN OĞLU BAHRİ ŞATIROĞLU, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber... AŞIK VEYSEL'İN OĞLU BAHRİ ŞATIROĞLU, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber... AŞIK VEYSEL'İN OĞLU BAHRİ ŞATIROĞLU, TOPRAĞA VERİLDİ

Aşık Veysel Şatıroğlu, Hisarcık, Şarkışla, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... AŞIK VEYSEL'İN OĞLU BAHRİ ŞATIROĞLU, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika


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