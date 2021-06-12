Üye Girişi
Son dakika haber | Avrupa Konseyi AİHM kararlarını uygulamayan Yunanistan'ı bir kez daha uyardı - Son Dakika

Son dakika haber | Avrupa Konseyi AİHM kararlarını uygulamayan Yunanistan'ı bir kez daha uyardı

12.06.2021 13:34
Son dakika haber | Avrupa Konseyi AİHM kararlarını uygulamayan Yunanistan'ı bir kez daha uyardı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Yunanistan'ı Batı Trakya Türk azınlığına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) kararlarının uygulanması ve örgütlenme özgürlüğüyle ilgili davaların derhal karara bağlanması konusunda bir kez daha uyardı.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, YunanistanBatı Trakya Türk azınlığına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) kararlarının uygulanması ve örgütlenme özgürlüğüyle ilgili davaların derhal karara bağlanması konusunda bir kez daha uyardı.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinden yapılan açıklamada, AİHM kararlarını denetlemek üzere Fransa'nın Strazburg kentinde 7-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen toplantıda Batı Trakya Türk toplumuna ait derneklerle ilgili "Bekir Usta davaları grubunun" yeniden incelendiği belirtilerek, Yunan makamlarının Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına karşı mahkum edildiği davalarda alınan kararları uygulamadığı, derneklerin tescil ve kayıt ile ilgili olumsuz kararların AİHM kararları doğrultusunda tekrar incelenmesi yönündeki taleplerin ilkelere aykırı şekilde yerel mahkemelerce reddedildiği kaydedildi.

Toplantıda kabul edilen geçici kararda, Komite'nin Yunanistan'ın İnsan Hakları Sözleşmesi'nin örgütlenme özgürlüğüyle ilgili 11. maddesini ihlal ettiğine karar verdiği not edilen açıklamada, "Bakanlar Komitesi, Yunanistan'ı uzun süredir devam eden örgütlenme özgürlüğü davalarını çözmeye şiddetle çağırıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Yunanistan'ın AİHM hükümlerine uyma yükümlülüğü bulunduğu vurgulanarak, "Bakanlar Komitesi, bu hafta kabul edilen geçici kararda, başvuranların şikayetlerinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ilgili kararlarından 13 yıl sonra, Yunan mahkemeleri tarafından esasına göre yeniden incelenmediği konusundaki derin endişesini yinelemiştir. Komite, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyma yükümlülüğünün, iç hukuku yorumlarken yerel mahkemeler için de geçerli olduğunun altını çizdi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bakanlar Komitesi açıklamasında, "Bekir Usta ve Diğerleri Dava Grubu" ile ilgili gelişmelerin Komite'nin Eylül 2021'de gerçekleştirilecek toplantısında yeniden incelenmeye alınmasının kararlaştırıldığı da aktarıldı.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, daha önce de Batı Trakya'da Türk dernekleri ile ilgili açılan davalarda haksız bulunan Yunanistan'a, AİHM kararlarını uygulama çağrısında bulunmuştu.

Yunanistan'ın, Batı Trakya Türk azınlığınca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurulan davalarda mahkum edildiği kararları 13 yılı aşkın süredir uygulamaması azınlık temsilcileri tarafından da tepkiye neden oluyor. Yunanistan, Batı Trakya'daki Türk azınlık tarafından kurulan bazı dernekleri, Türklerin etnik azınlık olduğu görüşünü savunmak amacıyla kurulduğu iddiasıyla faaliyetlerine izin vermemiş ve kapatmıştı. AİHM ise Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin toplanma ve örgütlenme özgürlüğüne ilişkin 11'inci maddesini ihlal ettiğine hükmetmişti.

Mahkeme ayrıca, derneklerin amaçlarının ülkede etnik azınlık olduğu görüşünü savunmak olsa bile bunun demokratik toplum için tehdit olarak değerlendirilemeyeceği kanaatine varmıştı. AİHM, "İskeçe Türk Birliği" davasında 2008'de, Hasan Bekir Usta ve arkadaşlarının açtığı dernekle ilgili davada da 2007'de Yunanistan'ı mahkum etmişti. Davacıların o dönemden bu yana AİHM kararlarının uygulanmasına yönelik yaptığı iç hukuk başvuruları ise sonuçsuz kalıyor.

Avrupa Konseyi, Yunanistan, Türk, Aihm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Avrupa Konseyi AİHM kararlarını uygulamayan Yunanistan'ı bir kez daha uyardı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul'da şiddetli yağmur bir anda bastırdı! Meteoroloji'den art arda sel ve dolu uyarısı geldi 13:41 İstanbul'da şiddetli yağmur bir anda bastırdı! Meteoroloji'den art arda sel ve dolu uyarısı geldi İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti 12:59 İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti Yıllar önce uygunsuz görüntüleriyle gündem olan Murat Başoğlu, aylar sonra ortaya çıktı 12:31 Yıllar önce uygunsuz görüntüleriyle gündem olan Murat Başoğlu, aylar sonra ortaya çıktı
Erman Toroğlu TRT spikerlerine patladı: İki tane adam bizi aptal yerine koydu 12:16 Erman Toroğlu TRT spikerlerine patladı: İki tane adam bizi aptal yerine koydu ''Birini öldürdükten sonraki 3. gün'' sözleriyle başladı, babasını nasıl öldürdüğünü Youtube'da anlattı 12:05 ''Birini öldürdükten sonraki 3. gün'' sözleriyle başladı, babasını nasıl öldürdüğünü Youtube'da anlattı Murat Dalkılıç, kendisiyle ilgili soruya cevap vermeyen Merve Boluğur'a karşılık verdi 11:40 Murat Dalkılıç, kendisiyle ilgili soruya cevap vermeyen Merve Boluğur'a karşılık verdi
Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı 10:50 Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali 10:46 Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali

Son Dakika Haberleri
18:19 Sergen Yalçın arkadaş kurbanı oluyordu! Şezlongda uzanan başarılı hoca büyük kazanın eşiğinden döndü
18:03 Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı
17:46 Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı
17:44 İtalya maçı öncesi Türk taraftarlar, Roma sokaklarını tezahüratlar ve marşlarla inletti
17:34 Yalan beyanın suç olduğunu öğrendi! CHP'li eski başkanın tanığı ifadesini değiştirdi
17:27 Oyun dünyasında panik! EA Sports hacker saldırısına uğradı, FIFA 2021'in kaynak kodları çalındı
17:25 Belçika'nın EURO 2020 primi dudak uçuklattı! Şampiyonluk olursa tüm takıma 435'er bin euro dağıtılacak
17:08 At golünü Ay-Yıldızım coştur bizi! İşte Milli Takımımız'ın sahaya çıkması beklenenen ilk 11'i
16:53 Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var
16:42 Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor
Türk futbolunda kriz bitmiyor! 'Altay mı, Uğurcan mı?' tartışması herkesi birbirine düşürdü Türk futbolunda kriz bitmiyor! 'Altay mı, Uğurcan mı?' tartışması herkesi birbirine düşürdü         
13:51
Son Dakika: Bu yıl sadece Suudi vatandaşlar ve oturma izni olanlar hacca gidebilecek Son Dakika: Bu yıl sadece Suudi vatandaşlar ve oturma izni olanlar hacca gidebilecek         
13:14
Kıbrıs gezisine damga vuran kare! Cumhurbaşkanı makamına tişört ve kot pantolonla çıktı Kıbrıs gezisine damga vuran kare! Cumhurbaşkanı makamına tişört ve kot pantolonla çıktı         
12:34
Yıldız Tilbe çocukluk fotoğrafı paylaştı, kimi dedesine benzetti kimi ağabeyine Yıldız Tilbe çocukluk fotoğrafı paylaştı, kimi dedesine benzetti kimi ağabeyine         
12:17
Merkez Bankası'nın anketine göre, memur ve emekliler temmuzda yüzde 7.67 zam alacak Merkez Bankası'nın anketine göre, memur ve emekliler temmuzda yüzde 7.67 zam alacak         
12:06
Cenk Eren, leopar desenli bikinisiyle pozlar veren Serenay Sarıkaya'yı Banu Alkan'a benzetti Cenk Eren, leopar desenli bikinisiyle pozlar veren Serenay Sarıkaya'yı Banu Alkan'a benzetti         
11:55
"Abdullah Gül'ün danışmanıyım" diyen Reşit Aydın istifa metni yayınladı, iddiaları yenilir yutulur cinsten değil         
11:22
Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş         
10:47
İntihar etmek isteyen şahıs, tırmandığı elektrik kablolarında böylece kalakaldı İntihar etmek isteyen şahıs, tırmandığı elektrik kablolarında böylece kalakaldı         
10:43
Bitlis'te 35 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi Bitlis'te 35 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:49
Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı         
09:45
Hakem, Zeki Çelik'in pozisyonuna neden penaltı vermedi? Olayın perde arkasında yeni kural var Hakem, Zeki Çelik'in pozisyonuna neden penaltı vermedi? Olayın perde arkasında yeni kural var         
08:58
Sosyetik güzel Eda Taşpınar çıplak pozuyla ortalığı kasıp kavurdu Sosyetik güzel Eda Taşpınar çıplak pozuyla ortalığı kasıp kavurdu         
00:40
İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı         
00:11
Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu         
20:06
Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor         
16:00
Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı         
14:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2021 13:58:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Avrupa Konseyi AİHM kararlarını uygulamayan Yunanistan'ı bir kez daha uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement