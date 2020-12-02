Son dakika haber! Avusturya'da Kovid-19 salgını nedeniyle kapatılan okul ve iş yerleri yeniden açılıyor - Son Dakika

Son dakika haber! Avusturya'da Kovid-19 salgını nedeniyle kapatılan okul ve iş yerleri yeniden açılıyor

02.12.2020 17:01
Son dakika haber! Avusturya'da Kovid-19 salgını nedeniyle kapatılan okul ve iş yerleri yeniden açılıyor, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Avusturya'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yaklaşık iki haftadır uygulanan sıkı önlemlerin bazılarının 7 Aralık'tan itibaren kaldırılmasını kararlaştırdı.

Avusturya'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yaklaşık iki haftadır uygulanan sıkı önlemlerin bazılarının 7 Aralık'tan itibaren kaldırılmasını kararlaştırdı.

Başbakan Sebastian Kurz, beraberindeki bakanlarla düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalara yönelik yeni düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Kurz, günlük vaka sayılarındaki düşüşün sağlık sisteminde ciddi bir sorun yaşanmasını önlediğini belirterek, halihazırda vaka sayılarının hala çok yüksek olduğunu, tehlikenin devam ettiğini ancak bazı kısıtlamaların 7 Aralık'tan itibaren kademeli olarak kaldırılması kararı aldıklarını söyledi.

Noel öncesi iş yerleri açılıyor

Kurz, haftaya pazartesiden itibaren iş yerleri, hizmet sektörü, müze ve kütüphanelerin maske kullanımı, mesafe ve hijyen kurallarına uymak koşuluyla yeniden açılacağını bildirdi.

Tüm gün boyunca uygulanan dışarı çıkma kısıtlamasının 20: 00-06: 00 saatlerinde geçerli olacağını ifade eden Kurz, bir ailenin bir başka aileyi ziyaret etmesi gibi özel görüşmelere de müsaade edileceğini bildirdi.

Kurz, ilk ve ortaokulların belirli tedbirler altında pazartesiden itibaren yeniden açılacağı, lise ve üniversite hazırlık sınıflarındaki öğrencilerin bir müddet daha uzaktan eğitim yoluyla öğrenimlerini sürdüreceğini belirtti.

Noel tatili vurgusu

Halihazırda hala sıkı tedbirlerin uygulanmasının önemine dikkati çeken Kurz, özellikle hem mevcut önlemler hem de bütün toplumun test edilmesi gibi yöntemlerle, Noel ve sonrasındaki tatil döneminin daha güvende geçirilmesi ve bu süreçte 10 kişinin bir araya gelebilmesinin hedeflendiğini aktardı.

Avusturya kayak sezonunu açıyor

Avrupa Birliği (AB) içinde yoğun tartışmalara neden olan kış turizmi konusuna da değinen Kurz, 24 Aralık'tan itibaren bazı spor faaliyetlerine izin verileceğini, bu kapsamda kayak sezonunun da özellikle yerli turistler için başlayacağını söyledi.

Başbakan Kurz, yeme içme sektörü, turizm ve kültürel faaliyetlerin yeniden hizmete girebilmesi için en erken 7 Ocak tarihine işaret ederek, bu alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin bir süre daha kapalı kalacağını dile getirdi.

Noel dönüşü karantina uygulaması

Noel tatilini yurt dışında geçirecekler için sınır kontrollerinin artırılacağını ifade eden Kurz, özellikle aralık ayının ortası ve ocak ayının ikinci haftasına kadar yurt dışından gelenlere 10 günlük karantina uygulanacağına, vatandaşların en erken karantinanın 5'inci gününde test yaptırılabileceklerine dikkati çekti.

Avusturya Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, son 24 saatte 3 bin 972 yeni vaka görülürken, ülkede toplam vaka sayısı 289 bin 461'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 121 artarak 3 bin 446'ya ulaştı.

Avusturya, Hükümet, Aralık, Noel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Avusturya'da Kovid-19 salgını nedeniyle kapatılan okul ve iş yerleri yeniden açılıyor - Son Dakika


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