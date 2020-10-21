Aras Kargo'daki hisse oranını yüzde 80'e yükselten Austrian Post'un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Georg Pölzl, Aras Kargo dağıtım altyapısına 5 yıl içerisinde 1 milyar TL yatırım yapacaklarını açıkladı. Pölzl, Türkiye'nin çok avantajlı ve gelecek vaadeden bir pazar olduğunun da altını çizdi. Hisse devrine ilişkin ise herhangi bedel açıklanmadı.

Son yıllarda tüm dünyada gelişim ivmesi hızla artan sektörlerin başında gelen ve ticaretin gelişimine doğrudan etki eden kargo sektörü, Türkiye özelinde de yeni yatırımlar ve ortaklıklar ile büyümesini sürdürüyor. Türkiye'nin köklü markalarından Aras Kargo, Austrian Post ile vardığı hisse satışı mutabakatı sonrası yatırımlarına devam ediyor. Hisse devri anlaşması sonrası Austrian Post Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Georg Pölzl ile Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Aras ve Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında bir araya geldi. Toplantıda yeni dönemde sektörün ve Türkiye ekonomisinin gelişimine katkı sağlayacak yatırımlar hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.

Pölzl: "Türkiye'nin büyüme potansiyeline inanıyoruz"

Austrian Post Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Georg Pölzl, Austrian Post'un 2019 ve 2020'ye dair operasyonel, finansal ve teknolojik anlamda büyüme, yatırım ve hedeflerinin yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi. Pölzl, yeni dönemde Aras Kargo'nun transfer merkezi, şube gibi tüm operasyonlarını içeren dağıtım altyapısına toplamda 1 milyar TL yatırım hedeflediklerini ifade etti.

Austrian Post'un global anlamda sermaye yatırımlarının 2020'de 170 milyon euronun üzerinde olmasını beklediklerini dile getiren Pölzl, 2021'de ise 200 milyon euronun üzerine çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Sürdürülebilirlik ve çevre konularına önem verdiklerini aktaran Pölzl, özellikle elektrik ve ısı kullanımı ile karbondioksit salınımında ciddi oranda düşüş yakaladıklarını, 2030 yılına kadar da Avusturya'da 1005 adet elektrikli araç filosu kurmayı hedeflediklerini belirtti. Pölzl, "Austrian Post, bugün 75 uluslararası ve 72 ulusal iklim koruma projesi içerisinde yer alıyor. Bildiğiniz üzere Aras Kargo Türkiye'de sektörün ilk ve en büyük elektrikli araç filosunu kuran kargo şirketi. Çevresel faaliyetlerin ana faaliyet alanına entegre edilmesi ve doğa dostu yatırımlara devam etmek hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Baran Aras: "Son üç yılda ciromuzu yaklaşık yüzde 50 oranında artırdık"

Austrian Post ile anlaşmalarının Aras Kargo ve sektör için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Aras, "Şirketimizin kurucusu merhum babam Celal Aras'ın sağlam ve kıymetli temeller üzerine inşa ettiği Aras Kargo'yu tüm çalışanlarımızla adım adım hep daha ileriye taşıdık. Her yıl istikrarlı büyümemizi sürdürerek, son üç yılda ciromuzu yüzde 50 dolayında arttırdık. Bu anlamda hisse yapımızdaki yeni oluşumun Türk ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğine inanıyor ve hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Aras, 'Dünyayı taşımak için el ele' mesajıyla yola çıktıkları bu yeni dönemde de sektörün önde gelen oyuncusu olarak yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerinin altını çizerek, müşterileri ve iş ortaklarının ihtiyaçlarına hızlı ve özel çözümler üretmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Yıl sonu cirosu 2 milyar TL'nin üstünde

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, oldukça dinamik bir yapısı olan kargo sektöründe; artan e-ticaret hacmine ve değişen taleplere göre teknolojik yatırımları yapmaya, altyapıyı güçlendirmeye, iş süreçlerini daha verimli hale getirmeye her zamankinden daha büyük önem verdiklerini vurguladı. Zamanı ve kapasiteyi iyi yönetebilmek amacıyla dijital dönüşüm ve transfer merkezi yatırımlarını hayata geçirdiklerini belirten Ayyarkın, şu bilgileri verdi:

"Pandemi döneminde işlem hacmi bir önceki yıla göre 2 kat artış gösterdi, e ticaret kullanıcı artışına paralel olarak ziyaret edilen adres sayısı %90 arttı. Bu süreçte ivmenin B2B'den B2C'ye dönmesiyle sektörümüzde de bu değişime ayak uydurabilme ihtiyacı doğdu. Bu kapsamda, çok öncesinde başladığımız çalışmalarımıza, oldukça atik bir şekilde hız kazandırdık. 2016 yılında başlattığımız dijital dönüşüm hareketi bizi bu anlamda çok avantajlı bir hale getirdi. Dijital dönüşüm kapsamında şube ve transfer merkezlerimize; kesintisiz veri güvenliği, merkezi veri sistemi, kurye rota optimizasyonu, sorter sistemi gibi projeler için 300 milyon TL'ye yakın yatırım yaptık. Hayata geçirdiğimiz yatırımlar ve istikrarlı büyüme trendimizle ülkemize hem istihdam yaratmaya hem de katma değer sağlamaya devam ediyoruz. Bütün bu yatırımlar sayesinde de 2020'nin ilk 9 ayında işlem hacminde yüzde 65'e yakın büyüme yaşadık. Büyüme trendinde yakaladığımız bu ivme ile yıl sonunda da 2 milyar TL'nin üzerinde bir ciro gerçekleştireceğiz."

"Saatlik işlemede en yüksek kapasiteye sahibiz"

Transfer merkezlerine yaptıkları yatırımlarla sektörün saatlik işleme kapasitesi en yüksek firması haline geldiklerini belirten Ayyarkın, "Saatlik işleme kapasitesinde 3 kat artış ile sektörün en iyisi konumundayız. İlk olarak İkitelli Transfer Merkezi'mizi teknolojik olarak yenileyerek merkezin kapasitesini saatte 5 bin 500 gönderiden 27 bin 600'e yükselttik. Geçen yıl İstanbul Orhanlı ve İzmir'deki Transfer Merkezimizi teknolojik olarak yeniledik. Ankara'yı da çok kısa süre önce tamamladık. Yine geçen yıl e-ticaret gönderilerindeki artan hacmi daha iyi yönetebilmek için İstanbul'un iki yakasına küçük paket ayrıştırıcı makine yatırımını devreye aldık. Bu yıl 4 büyük şehrimize daha bu yatırımı taşıdık. Kasım ayının ortasına kadar tamamlanmış olacak. Bu sayede kapasite ve verimliliğimizi daha da arttırıyoruz" diye konuştu.

Dönüşüm kapsamındaki diğer yatırımlarına da değinen Utku Ayyarkın, sektörde kargo teslim biçimlerinin de teknolojiye ayak uydurduğunu belirterek, "Kimlik kartı okuma ve SMS kodu ile temassız teslimat yapıyoruz. Veriye anlık ulaşabilmek ve verimliliğimizi daha da artırmak için kurye el terminallerine yatırım yapıyoruz. Artan adres ve data operasyonunu yönetmek için Kurye Rota Optimizasyonu projesini başlattık. Sektörün en iyi robotik adres tespit yazılımını geliştirerek harita alt yapımızı geliştirdik. Saniyede 100'den fazla adres işleyerek yanlış adres riskini yüzde 60 azalttık. Geliştirdiğimiz self servis uygulamalarıyla da Kobilerimizin dijital dünyaya atım atmalarına öncülük ediyoruz. Ayrıca, müşterilerimizin bize istediği zaman ulaşabilmelerini sağlamak için Çağrı Yönetim süreçlerimizi baştan aşağı geliştirdik ve çağrı merkezimizin kapasitesini 2,5 kat arttırdık. Self servis kanalımızın etkinliğini de artırarak bu kanaldan faydalanan müşterilerimizin oranını 3 kat arttırdık. Dijital dönüşüm projelerimizi hız kesmeden sürdüreceğiz. Tüm bu geliştirmelerle müşterilerimiz için önem taşımaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL