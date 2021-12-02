BAHÇELİEVLER'DE TARTIŞTIĞI BABASINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ: BÖYLE OLSUN İSTEMEZDİM - Son Dakika

BAHCELİEVLER'de tartıştığı babası Orhan Çelik'i (49) silahla 2 el ateş ederek öldüren Burak Çelik (31) "Üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Burak Çelik hakimlikteki ilk ifadesinde, "Olay nedeniyle pişmanım. Böyle olmasını istemezdim ancak babamın hareketleri nedeniyle kendimi korumam gerekiyordu. Bana yönelik saldırısını defetmek için ateş ettim" dediği öğrenildi.

Olay, geçen pazartesi gece saatlerinde Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Burak Çelik, babasını silahla 2 el ateş ederek öldürdü, daha sonrada evden kaçtı. Ekipler yaptığı çalışmada Burak Çelik'i Esenyurt'ta bir evde saklandığı tespit etti. Eve yapılan baskında Burak Çelik olayda kullandığı silahla yakalanarak gözaltına aldı. Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"O AN KENDİMİ KORUMA İRADESİYLE BABAMA DOĞRU İKİ EL ATEŞ ETTİM"

Burak Çelik hakimlikteki ifadesinde olay anını şu şekilde anlattığı öğrenildi: "Ben babam ile aynı evde ikamet ederim. Annem ayak parmakları kırık olduğu için halen ablasının evinde kalmaktadır. İki gün önce akşam saatlerinde evdeydim. Gece yarısına yakın bir saatte babam eve geldi. Yanında Mesut isimli arkadaşı vardı. İkisi de oldukça alkollüydüler. Babam kapıyı tekmeliyordu. Ben korktuğum için kapıyı açmak istemedim. Ancak babamın şiddetli kapı çalmaları bitmeyince korkuma rağmen kapıyı açtım. Babam beni görür görmez 'Seni öldürürüm" dedi, küfür etti . Ben kendisine herhangi bir cevap vermedim. Zaten alkol aldığı tüm zamanlarda bu şekilde tehdit ve hakaret içerikli sözler söylemektedir. Ancak babam mutfağa geçti ve aldığı bıçakla yanıma geldi. Doğrudan boğazımı hedef alarak bıçağı iki kez sakladı. Ben geri çekilerek kendimi kurtardım. Babam eylemini devam ettirecekti ama ben eline vurarak bıçağı düşmesini sağladım. Bunun üzerine babam bana yumruk attı. Ben kendimi korumak için ayakkabılarımı giymeye ve evden çıkmaya yönelik hamle yaptım. Ayakkabılarımı giydim. Kapıya yöneldim. Kapıyı açtığım anda babama baktığımda belinden çıkarttığı silahı bana doğru yönlendirdiğini gördüm. Doğrudan göğsüme nişan almıştı. Ben ani bir hareketle silahı yukarıya kaldırdım. Silahı elinden aldım. O an kendimi koruma iradesiyle babama doğru iki el ateş ettim. Açık olan kapıdan dışarıya çıktım. Bir iki dakika bekledim ancak içeriden herhangi bir hareket veya ses gelmedi. Işıklar zaten kapalıydı. Bütün bu olaylar olurken de ışıklar kapalıydı. Sadece televizyonun ışığı ve dışardan gelen ışık vardı. Ben silahı yanıma alarak olay yerinden uzaklaştım. Arkadaşımın evinde saklandım ancak polisler beni yakaladı."

"OLAY NEDENİYLE PİŞMANIM"Burak Çelik ifadesinin devamında "Olay nedeniyle pişmanım. Böyle olmasını istemezdim ancak babamın hareketleri nedeniyle kendimi korumam gerekiyordu. Bana yönelik saldırısını defetmek için ateş ettim" şeklinde konuştu. Sanık avukatı, Burak Çelik'in hafif şekilde zihinsel engelli olduğunu ve bunun nedeninin babasının uyguladığı şiddet olduğunu öne sürerek zihinsel engeli olduğuna dair hakimliğe belge sundu. Burak Çelik "Üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.