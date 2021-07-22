Bakan Yanık, İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Sadak'ı tebrik etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Sinan Sadak'ı tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Yanık, İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Sadak'ı telefonla tebrik etti. Sinan Sadak'ın bayramını da kutlayan Yanık, azmiyle altın madalyaya uzanan Sadak'ın başarısının örnek olduğunu ifade etti.

Cizre'de dünyaya gelen ve henüz 9 yaşındayken kulak enfeksiyonu sonucu duyma yetisini kaybetmesine rağmen Sadak'ın azminin önünde hiçbir engel bulunmadığını vurgulayan Yanık, Sadak'a "Bunun en güzel örneklerinden birini gösterdiniz. Bizleri gururlandıran başarılarınızın devamını diliyorum. Ülkemize daha çok şampiyonluklar, büyük sevinçler yaşatacağınıza inanıyorum. Biz her zaman destekçiniz olacağız." değerlendirmesinde bulundu.