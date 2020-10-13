Son dakika haber: Bakan Karaismailoğlu Yusufeli'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Son dakika haber: Bakan Karaismailoğlu Yusufeli'nde incelemelerde bulundu

13.10.2020 00:57
Son dakika haber: Bakan Karaismailoğlu Yusufeli'nde incelemelerde bulundu, System.String[]

Son dakika politika haberine göre Artvin'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yusufeli ilçesinde yapımı süren baraj nedeniyle sular altında kalacak olan yollara alternatif olarak 69 kilometre yol yaptıkları ifade ederek bunun 56 kilometresi ise tünel olarak inşa edildiğini söyledi.

Artvin'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yusufeli ilçesinde yapımı süren baraj nedeniyle sular altında kalacak olan yollara alternatif olarak 69 kilometre yol yaptıkları ifade ederek bunun 56 kilometresi ise tünel olarak inşa edildiğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Artvin'de yapımı devam eden Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak olan yollara alternatif olarak yapılan yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Baraj şantiyesinde basın mensupların açıklamada bulunan Karaismailoğlu, Yusufeli Barajının yükseklik bakımından dünyanın en büyük 3 barajı olduğunu ifade etti.

Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Alt yapı Bakanlığı olarak su altında kalan mevcut yollara alternatif yollarla ilgili çalışmamız devam ediyor. 69 kilometrelik yol imalatının, 56 kilometresi tünel olarak inşa ediliyor. Artvin'de şuanda çalışan 51 km'lik tünel yolumuz var. 2003 yılına kadar Türkiye genelinde toplam tünel yolu uzunluğu 50 kilometre iken, biz sadece Artvin'de 51 kilometre tünel çalışması yapmaktayız. Bununla birlikte Yusufeli barajı nedeniyle yaptığımız tünellerle birlikte aşağı yukarı 100 km üzerinde yola sahip olacak" dedi.

"Güvenli daha konforlu yollar inşa ediyoruz"

Bakan Karaismailoğlu, yapımı süren baraj nedeniyle Artvin- Erzurum, Artvin- Ardahan, Artvin- İspir yollarının yeniden yapıldığını hatırlatarak "Güvenli daha konforlu yollara kavuşmuş oluyoruz. Hummalı bir çalışmamız var, bu yollarda yaklaşık 5 bin kişi çalışıyor. Yusufeli barajı ve yollarında bu çalışmanın biran önce bitmesi için arkadaşlarımız hummalı bir şekilde çalışıyor. İnşallah önümüzdeki yıl burası şekillenecek. 69 kilometre yol, 56 km tünel bunun yanında 1700 kilometrede 17 adet köprü imalatı var. Tünellerde yüzde 65'ler civarındayız köprülerde yüzde 85'ler seviyesindeyiz. Amacımız önümüzdeki yıl bu vakitlerde buraları gerçek üretime kavuşturmak ve buradaki yaşam kalitesini artırmak. Buradaki barajın tamamlaması ve yolların bitmesi bölgeye ekonomik değer katacak" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından yapılan tünelleri kullanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Artvin- Erzurum Oltu yolu üzerinde asfaltlama çalışmasını yerinde inceledi. İncelemenin ardından Bakan Karaismailoğlu helikopterler ilçeden ayrıldı. - ARTVİN

Adil Karaismailoğlu, Yusufeli, Artvin, Baraj, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber: Bakan Karaismailoğlu Yusufeli'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika


Son Dakika

Karabağ'da ateşkesi ihlal edip sivilleri katleden Paşinyan'dan küstah sözler: Türkiye olmasaydı savaş başlamazdı Ünlü çiftin fotoğrafını paylaşıp olay yorum yapan Tuğba Ekinci, yeni polemiğin fitilini ateşledi Binlerce kişi kontrollü bir ortamda koronavirüse yakalanmak için gönüllü oldu Yamaç'ın en büyük düşmanı öldü! Çukur'da dengeleri değiştiren ayrılık Kendra Lust'ın kafes dövüşçüsü Perry'ye para teklif etti! Dövüşçünün sevgilisi, kabul etmedi Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Nesrin Cavadzade dünyaevine giriyor Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı
İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal ayrılınca ana haber bülteni için ilk kendisine teklif yapıldığını söyledi İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal ayrılınca ana haber bülteni için ilk kendisine teklif yapıldığını söyledi         
00:46
Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu         
23:50
Sinir krizi geçiren 18 yaşındaki genç, pompalı tüfekle önüne gelene ateş etti: 4 ölü, 3 yaralı Sinir krizi geçiren 18 yaşındaki genç, pompalı tüfekle önüne gelene ateş etti: 4 ölü, 3 yaralı         
22:37
DSÖ, koronavirüs aşısı için tarih verdi: Aralıktan itibaren onaya sunulmaya hazır olabilir DSÖ, koronavirüs aşısı için tarih verdi: Aralıktan itibaren onaya sunulmaya hazır olabilir         
21:35
Ünlü şarkıcı İrem Derici'den şaşırtan evlilik çıkışı: Para tuzağı Ünlü şarkıcı İrem Derici'den şaşırtan evlilik çıkışı: Para tuzağı         
20:39
Ormanda cansız bedeni bulunan şahıs, kendini kazara vurmuş Ormanda cansız bedeni bulunan şahıs, kendini kazara vurmuş         
20:15
Rusya'dan Türkiye'ye Dağlık Karabağ vetosu! Aliyev'in önerisi reddedildi Rusya'dan Türkiye'ye Dağlık Karabağ vetosu! Aliyev'in önerisi reddedildi         
19:15
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var         
18:06
İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti         
15:18
Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi         
14:00
Mersin'de 5 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti Mersin'de 5 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti         
13:55
"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi         
13:30
Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı         
11:37
5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor 5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor         
11:13
Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor         
10:36
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi         
09:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 01:13:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Bakan Karaismailoğlu Yusufeli'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei