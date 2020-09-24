Son dakika haber: Bakan Soylu, "Benden sonraki bilsinler ki bu adam Tayyip Erdoğan'la çalıştı bitirdi defteri kapattı" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tayyip Erdoğan'dan sonra siyaset veya bu görevlerle ilgili mezar taşımda bir şey yazmasına gerek yok. Ama benden sonraki bilsinler ki bu adam Tayyip Erdoğan'la çalıştı bitirdi defteri kapattı. Dünyada bundan daha büyük bir şeref onur yok" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber Gündem Özel programına konuk oldu. Bakan Soylu, programda Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç ve Türkiye Gazetesi yazarları Cem Küçük ile Süleyman Özışık sorularını yanıtladı.

"Birbirimize destek olmalıyız, tekrar eski günlere dönmemeliyiz"

Pandemiyle ilgili alınan tedbirleri konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Toplu ulaşımla ilgili genel tedbirlerimizi aldık. Bugün denetim vardı. Her hafta genel denetim yapıyoruz. Aynı zamanda il sağlık denetim merkezleri kurduk, teknolojilerle entegre ettik. Herkesin üzerine bir görev düşüyor. Maske takmak bir hak, bir başkasına bunu bulaştırmak o kişinin hakkına girmek. Maske mesafe temizlik, başka bir şey istemiyoruz. Giriyorsunuz bir mahalleye 7-8 kişi bir arada polis diyor ki maskenizi takar mısınız, ya git diyorlar. Şimdi bu normal bir asayiş olayı değil, adamın mahallesi, düğüne gidiyorsunuz burada kurallara uymuyorsunuz diyoruz. Vatandaşımız bizi anlayışla karşılasın bu bir asayiş olayı değil, bu idari bir olay. Sonucu kötüye dönebilecek bir idari olay siz uyarın ne olur dedik. Burada birbirimize destek olmalıyız, tekrar eski günlere dönmemeliyiz. Yaşlılarımızın evden çıkmadığı günlere dönmemeliyiz. Salgınla ilgili öngörü ortaya koyamıyoruz ki" dedi.

"Benden sonraki bilsinler ki bu adam Tayyip Erdoğan'la çalıştı bitirdi defteri kapattı"

"Ülkelerin güçleri vardır, siyaset biliminde buna milli güç denir. Bir ülkenin ordusu milli güçtür, bir ülkenin ekonomisi milli gücüdür. Sayın cumhurbaşkanımız bu gün bu ülkenin milli gücüdür" diyerek konuşmasını sürdüren Bakan Soylu, "Bundan 50 yıl 100 yıl sonra sadece onlarla çalışanlar tarafından değil, gelecek Türkiye'si tarafından kabul edilecek. Ortaya koyduğumuz sıçrama Türkiye'nin büyümesi, cesur olması, yardım eli uzatan olması, tarihiyle buluşması, balkanlara kadar buluşması, terörle mücadelesi, sanayisi teknolojisi, hayallerinin gerçekleşmesi görülecek. Gönül ister ki tarih bunu önceki zamanlarda göstersin. Sayın cumhurbaşkanımızla 2012 yılı 5 Eylül'de girdim AK Parti'ye, 8. Yılı bitirdik. Bir kısmında partide görev verdi çalıştık, bir kısmı da hükümette görev verdi çalıştık. Gücümüz yettiğince yükünü almaya çalışıyoruz, talimatlarını yerine getirmeye çalışıyoruz. Yarını önemseyenler olabilir, çok doğaldır. Ama benim şahsi kanaatim, Türkiye'nin bu günü için bu dönemi önemlidir. Bu dönemi iyi atlatabilirsek, yarın önemlidir. Bu dönemi atlatmakta, tecrübesiyle, bilgisiyle, dünyayı bilmesiyle, Türkiye'yi tanımasıyla ancak Tayyip Erdoğan'la mümkündür. Bu bir nasip meselesi, sayın cumhurbaşkanımızla çalışıyoruz. Benim bırakabileceğim en büyük miras sayın cumhurbaşkanımızla birlikte çalışma şerefidir. Ben bu şerefe nail oldum. Bundan sonrasını istiyor değilim ve yapmayacağım. Yani sayın cumhurbaşkanımızla beraber kendi takdirleridir, o ne derse bizim için talimat olur. Hayatım boyunca sadık ve bağlı kalacağım o ayrı, ama Tayyip Erdoğan'dan sonra siyaset veya bu görevlerle ilgili mezar taşımda bir şey yazmasına gerek yok. Ama benden sonraki bilsinler ki bu adam Tayyip Erdoğan'la çalıştı bitirdi defteri kapattı. Dünyada bundan daha büyük bir şeref onur yok. Türkiye'ye bu gün lazım. biz bugünü geçersek, yarın kim ne yaparsa yapar, Türkiye'nin önünde çok iş var. Biz defteri orada kapatacağız" dedi. - İSTANBUL