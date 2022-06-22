Sevim Özdemir'e (42) pompalı tüfekle bir el ateş eden İsmail E. (56), bu sırada olay yerine gelen polis ekiplerince etkisiz hale getirilmesi amacıyla bacağından vuruldu.

Kaynak: AA

Balıkesir, Hisarcık, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! BALIKESİR - Bir kadın tartıştığı kişi tarafından silahla öldürüldü - Son Dakika

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