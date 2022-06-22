Son dakika haber! BALIKESİR - Bir kadın tartıştığı kişi tarafından silahla öldürüldü - Son Dakika
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Son dakika haber! BALIKESİR - Bir kadın tartıştığı kişi tarafından silahla öldürüldü

22.06.2022 13:13

Son dakika haber: Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kadın, tartıştığı kişi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kadın, tartıştığı kişi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti.

Camivasat Mahallesi Baraj Caddesi'ndeki trafo binasının çevresinde iki kişinin tartıştığı ihbarı üzerine bölgeye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile 112 Acil Sağlık görevlileri yönlendirildi.

Sevim Özdemir'e (42) pompalı tüfekle bir el ateş eden İsmail E. (56), bu sırada olay yerine gelen polis ekiplerince etkisiz hale getirilmesi amacıyla bacağından vuruldu.

Yaralanan İsmail E, başına dayadığı tüfeği ateşleyerek intihar girişiminde bulundu.

Sağlık görevlilerince yaşamını yitirdiği belirlenen Özdemir'in cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Ağır yaralanan İsmail E. ise Edremit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Hisarcık, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! BALIKESİR - Bir kadın tartıştığı kişi tarafından silahla öldürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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