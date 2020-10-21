Son dakika haber! Balıkesir'de bir kırsal mahalleye daha karantina kararı - Son Dakika

Son dakika haber! Balıkesir'de bir kırsal mahalleye daha karantina kararı
21.10.2020 17:41
Son dakika haber... Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında Köylükköyü kırsal mahallesi karantinaya alındı.
Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında Köylükköyü kırsal mahallesi karantinaya alındı. 14 gün boyunca giriş çıkışlar kısıtlandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Köylüköyü Mahallesi'nde bazı kişilerin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Açıklamada, mahallede ayrıca çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek için karantina kararı alındığı aktarıldı.
Köylüköyü mahallesinde 14 gün süresince halkın ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı öğrenildi. - BALIKESİR
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