Son dakika haber... Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haber... Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonu

19.04.2022 16:48
Son dakika haber... Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonu

Son dakika haberi: Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs gözaltına alınırken, okul servisi yaparken, bin 380 araç kontrol ederek, 1 araca para cezası uyguladı.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs gözaltına alınırken, okul servisi yaparken, bin 380 araç kontrol ederek, 1 araca para cezası uyguladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, İvrindi, Kepsut, Karesi, Manyas ve Sındırgı ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs gözaltına alınırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince; 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrencilerin huzur ve güven içerisinde okullarına gidiş, gelişlerini sağlamak ve servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek amacıyla, "Okul Servis Araçlarına" yönelik özel denetim faaliyeti yapıldı. Yapılan denetimler sonucunda bin 380 araç kontrol edilerek, 1 araca 427 TL idari para cezası uygulandı. - BALIKESİR

Son dakika haber... Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonu
Son dakika haber... Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonu

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Balıkesir, Jandarma, Tragger, Okul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonu - Son Dakika
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