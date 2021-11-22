Son dakika haber: Balıkesir'de polisten 113 şahsa gözaltı - Son Dakika

Balıkesir'de polis ekipleri son 1 haftada yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 113 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 26 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce Ayvalık Bandırma, Burhaniye, Bigadiç, Edremit, Erdek, Gömeç, Havran, İvrindi, Gönen, Havran, İvrindi, Manyas, Sındırgı ve Susurluk ile il merkezinde son bir haftada yapılan çalışmalarda 113 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 26 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 19 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 878 adet fişek, 45 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 447 adet kartuş, 5 kurusıkı tabanca ve 138 adet kurusıkı fişeği ele geçirildi. - BALIKESİR