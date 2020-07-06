Son dakika haber | Başkan Canpolat kırsal mahalleleri gezdi - Son Dakika

Son dakika haber | Başkan Canpolat kırsal mahalleleri gezdi

Son dakika haberlerine göre Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, kırsalda vatandaşlarla bir araya gelip taleplerini dinlemeye devam ediyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, kırsalda vatandaşlarla bir araya gelip taleplerini dinlemeye devam ediyor. Belediyenin çalışmalarını da yerinde denetleyen Canpolat, "AK belediyecilik anlayışı çerçevesi içerisinde dün olduğu gibi bugün de ve yarın da halkımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi.

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Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek ve çalışmaları yerinde inceleme kapsamımda gerçekleştirdiği ziyaretlere devam ediyor. Seçim öncesi temaslarını seçim sonrası da sürdüren Başkan Canpolat, bu çerçevede kırsal Köse, Kapaklı, Çiçekli, Dikme ve Uluhan mahallelerini ziyaret ederek buradaki çalışmaları yerinde inceledi.


Mahallelerde yapılan yol çalışmaları ve çok amaçlı kültür evleri ile ilgili yetkililerden bilgi alan Başkan Canpolat, eksiklerin giderilmesine ilişkin de talimatlar verdi. Salgın tedbirlerinin de alındığı ziyarette Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu, Belediye Meclis üyeleri ve ilgili birim amirleri eşlik etti.


Belediyenin çalışmaları ile ilgili konuşan Çiçekli Mahalle Muhtarı Hasan Bulut, "Bugün Belediye Başkanımız bizleri ziyaret etmeye gelmiş. Taziye evini birlikte gezdik. Ben hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.


Kültür evlerinde incelemeler sonrası konuşan AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu ise, "Bizler de belediye başkanımız, meclis üyelerimizle birlikte kırsal mahallelerimiz ziyaret etmeye devam ediyoruz. Hazır olan taziye evlerini ziyaret ettik. Ufak tefek eksiklikleri kalmış, başkanımız hemen buradan talimatlarını verdi. Bu eksiklikler de kısa bir sürede çözülecek. İnşallah ilerleyen günlerde hep birlikte gelip açılışlarını yapacağız. Ben başkanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Bölgedeki incelemelerin ardında değerlendirmelerde bulunan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, çalışmanın başarı getirdiğinin altını çizerek, "Her zaman olduğu gibi bugün yine sahadayız. Kırsal mahallelerimizi ziyaret ediyoruz. Hem köylerdeki stabilize yol çalışmalarını hem diğer çalışmalarımız olsun, hem de aynı zamanda köylerimizde mevcut devam eden yüzde doksan dokuzu tamamlanmış, inşallah en kısa sürede açılışlarını yapacağımız kültür evlerini eksikliklerini tamamlıyoruz. İnşallah hep birlikte gerek merkezde gerek kırsaldaki çalışmalarımızla birlikte Haliliye'mizi kalkındırmaya, güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.


Ardından akşam saatlerinde Uluhan Mahallesine geçen Başkan Canpolat burada Ernebi, İncirağacı, Güçlü, Halime, Pınarkapı, Büyük Mirdesi, Dikme, Denizci, Sarpdere, Aslanlı, Yeşilköy, Konak ve Karagalı mahalle muhtarı ve kanaat önderleri ile bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Haliliye Belediye Meclis üyesi Ahmet Çakar, "Bugün değerli belediye başkanımız, meclis üyelerimiz ve muhtarlarımızla bir değerlendirme toplantısı yaptık. Ben katılım gösteren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.


Haliliye Muhtarlar Dernek Başkanı Mehmet Deniz ise, "Belediye başkanımız her daim muhtarlarını dinlemek için gece gündüz demeden merkez ve kırsalda sorun ve taleplerini dinliyor. Ben tüm muhtarlar adına kendisine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Güvenli Mahalle Muhtarı Eyyüp Kubat da, "Ben belediye başkanımıza ve meclis üyelerine bizlere gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Uluhan Mahalle Muhtarı Hasan Beşdağ ise katılım gösteren herkese çok teşekkür ettiğini kaydetti.


Bölge muhtarları ile istişare toplantısında konuşan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşlara hizmet için sahada olmaya devam ettiklerini belirterek, "Bizler ak kadrolar, ak teşkilatlar ve ak belediyecilik anlayışı çerçevesi içerisinde dün olduğu gibi bugün de ve yarında halkımızla bir arada olmak, muhtarlarımızla bir arada olmak üzere kendileri ile istişareler gerçekleştiriyoruz. Ben katılım gösteren bölge muhtarlarına çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Mehmet Canpolat, Haliliye, Çiçekli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 14:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Başkan Canpolat kırsal mahalleleri gezdi - Son Dakika
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